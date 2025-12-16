Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Torek,
16. 12. 2025,
6.29

Pogonska goriva so se pocenila

Nove cene goriv bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.

Nove cene goriv bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.

Foto: Shell Adria

Pogonska goriva na bencinskih servisih po državi so se opolnoči nekoliko pocenila. Za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva je treba po novem odšteti 1,8 evra manj kot do zdaj, rezervoar 95-oktanskega bencina pa stane 90 centov manj.

Liter 95-oktanskega bencina se je na vseh bencinskih servisih po državi pocenil za 1,8 centa na 1,433 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,6 centa na 1,449 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,3 centa na 1,049 evra za liter.

Nove cene veljajo 14 dni

Cene so se znižale, čeprav je vlada trošarine zvišala. Nespremenjene pa ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev. Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.

Cene teh naftnih derivatov na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

