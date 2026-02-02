Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
7.31

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 7.31

31 minut

Vnel se je bencin: plameni zajeli garažo, nato še hišo

Na. R.

Požar je izbruhnil med popravljanjem motorja. Katastrofo so preprečili gasilci.

Požar je izbruhnil med popravljanjem motorja. Katastrofo so preprečili gasilci.

Foto: STA/UKOM

Znane so podrobnosti nedeljskega požara na območju Trbovelj, ki je okoli 18. ure najprej zajel garažo, nato pa se razširil na stanovanjsko hišo. Poškodovale so se štiri osebe, a k sreči niso življenjsko ogrožene.

Prva obvestila o požaru so zbrali gasilci in pogasili ter zavarovali mesto požara.

Po prvih podatkih Policijske uprave Ljubljana naj bi zagorelo v garaži ob hiši, kjer se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Požar se je razširil najprej po garaži, ki je pogorela v celoti, nato tudi na stanovanjsko hišo.

Pri tem so se poškodovale štiri osebe. Dve so odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni so nudili pomoč zaradi vdihavanja dima.

"Življenje oseb po prvih podatkih ni ogroženo," so še navedli pri policiji, kjer nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

