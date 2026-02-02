Ponedeljek, 2. 2. 2026, 7.31
Vnel se je bencin: plameni zajeli garažo, nato še hišo
Znane so podrobnosti nedeljskega požara na območju Trbovelj, ki je okoli 18. ure najprej zajel garažo, nato pa se razširil na stanovanjsko hišo. Poškodovale so se štiri osebe, a k sreči niso življenjsko ogrožene.
Prva obvestila o požaru so zbrali gasilci in pogasili ter zavarovali mesto požara.
Po prvih podatkih Policijske uprave Ljubljana naj bi zagorelo v garaži ob hiši, kjer se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Požar se je razširil najprej po garaži, ki je pogorela v celoti, nato tudi na stanovanjsko hišo.
Pri tem so se poškodovale štiri osebe. Dve so odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni so nudili pomoč zaradi vdihavanja dima.
"Življenje oseb po prvih podatkih ni ogroženo," so še navedli pri policiji, kjer nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.