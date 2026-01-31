Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
31. 1. 2026,
7.53

Sobota, 31. 1. 2026, 7.53

Na Celjskem ob istem času dve tragični prometni nesreči

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

S celjske policijske uprave so sporočili, da so sinoči na Celjskem obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so umrle tri osebe. Obe sta se zgodili okoli 21.30 ure.

Prva prometna nesreča se je zgodila na avtocesti na območju Šempetra v Savinjski dolini, kjer je voznik osebnega vozila trčil v odbojno ograjo. Zaradi posledic nesreče je na kraju umrl sopotnik v vozilu. 

Druga prometna nesreča pa se je zgodila na relaciji Šmihel–Golte, na območju mozirske policijske postaje, kjer je voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča. Vozilo je zdrselo po izredno strmem skalnatem območju, voznik in sopotnik sta ob tem padla iz vozila in na kraju nesreče umrla.

