Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
30. 1. 2026,
6.28

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prometne informacije prometne informacije voznik zapora ceste promet promet nadvoz obnova DARS Ljubljana obvoznica

Petek, 30. 1. 2026, 6.28

16 minut

Zaradi del konec tedna popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti razcepu Zadobrova | Občina pri projektu sodeluje in si stroške deli z Darsom. Na ta način sta partnerja že prenovila nadvoze Podutiške, Dunajske in Ižanske ceste nad ljubljansko obvoznico. | Foto DARS

Občina pri projektu sodeluje in si stroške deli z Darsom. Na ta način sta partnerja že prenovila nadvoze Podutiške, Dunajske in Ižanske ceste nad ljubljansko obvoznico.

Foto: DARS

Ljubljanska severna obvoznica bo v sklopu projekta rušitve obstoječih in gradnje novih nadhodov Gotske in Ledarske ulice od danes od 22. ure do ponedeljka do 5. ure v obe smeri v celoti zaprta med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever.

Obvoz bo urejen po Celovški cesti ter prek priključka Šentvid in šentviškega predora. Vozniki se lahko preusmerijo tudi na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico, so poudarili na Darsu.

V izredno slabem stanju

Nad projektom bdi Mestna občina Ljubljana, ki je lani poleti na javnem naročilu za izvedbo del izbrala ponudbo podjetij V3 in Markomark Nival. Dela naj bi podjetji po pogodbi izvedli za nekaj več kot 5,6 milijona evrov z davkom.

Projektanti so ugotovili, da je stanje obeh nadhodov na območju zgornje Šiške oz. Kosez, ki sta drug od drugega oddaljena nekaj manj kot 600 metrov, tako slabo, da ju ni smiselno sanirati, temveč ju je treba čim prej zamenjati.

Odstranitev starih in gradnja novih bosta potekali sočasno, promet po obvoznici pa bo v času del večinoma potekal pod delnimi zaporami oziroma po zoženih prometnih pasovih.

Na odseku med Šiško in razcepom Koseze zaradi rušitve obstoječih dotrajanih nadhodov Gotske in Ledarske ulice in gradnje novih potekajo obsežnejša dela, ki so predvidena do 15. maja letos.

prometne informacije prometne informacije voznik zapora ceste promet promet nadvoz obnova DARS Ljubljana obvoznica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.