Čeprav Kolesarska zveza Slovenije uradno še ni razkrila trase letošnjega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom potekalo v Sloveniji, je pa nekaj pomembnih podrobnosti v biltenu, objavljenem na uradni spletni strani, danes razkrila Evropska kolesarska zveza (UEC). Že prej je bilo znano, da se bo članska cestna dirka začela v Ljubljani, zdaj pa je jasno tudi, da končne odločitve ne bomo spremljali v prestolnici, ampak na Gorenjskem, konkretno v Šenčurju.

Po poročanju spletne strani Delo.si bo osrednji del trase predstavljal vzpon na Možjanco, ki naj bi bil ključna selekcijska točka dirke. Trasa bo potekala prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti, ki naj bi bila dokončana do konca junija, do Štefanje Gore. Sledil bo spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec proti Cerkljam, nato pa vrnitev proti Preddvoru, kjer je začetek vzpona na Možjanco (dva kilometra, 195 višinskih metrov). Prav ta odsek naj bi odločal o razpletu dirke.

Foto: Guliverimage

Lokacije tekmovanj Cestna dirka Člani (elite), članice (elite)

Start: Ljubljana Cilj: Šenčur Mlajši člani (U23)

Start: Ljubljana Cilj: Šenčur Mlajše članice (U23)

Start: Šenčur Cilj: Šenčur Mladinci, mladinke

Cilj: Šenčur Kronometer (posamični) Vse kategorije

Start/Cilj: Šenčur Ekipni kronometer Vse kategorije

Mlajše kategorije ostajajo v Šenčurju

Kot je razvidno iz uradnega biltena Evropske kolesarske zveze, bodo dirke mlajših selekcij, vključno s kategorijo ženske do 23 let, v celoti potekale na krogu s startom in ciljem v Šenčurju.

Evropsko prvenstvo bo v Sloveniji potekalo med 2. in 7. oktobrom, v središču pozornosti pa bo seveda tudi Tadej Pogačar, ki bo na domačih cestah skušal osvojiti drugi naslov evropskega prvaka.