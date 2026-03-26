Četrtek, 26. 3. 2026, 17.45
Tadej Pogačar bo naslov evropskega prvaka lovil na relaciji Ljubljana–Šenčur
Čeprav Kolesarska zveza Slovenije uradno še ni razkrila trase letošnjega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom potekalo v Sloveniji, je pa nekaj pomembnih podrobnosti v biltenu, objavljenem na uradni spletni strani, danes razkrila Evropska kolesarska zveza (UEC). Že prej je bilo znano, da se bo članska cestna dirka začela v Ljubljani, zdaj pa je jasno tudi, da končne odločitve ne bomo spremljali v prestolnici, ampak na Gorenjskem, konkretno v Šenčurju.
Po poročanju spletne strani Delo.si bo osrednji del trase predstavljal vzpon na Možjanco, ki naj bi bil ključna selekcijska točka dirke. Trasa bo potekala prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti, ki naj bi bila dokončana do konca junija, do Štefanje Gore. Sledil bo spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec proti Cerkljam, nato pa vrnitev proti Preddvoru, kjer je začetek vzpona na Možjanco (dva kilometra, 195 višinskih metrov). Prav ta odsek naj bi odločal o razpletu dirke.
Lokacije tekmovanj
Cestna dirka
- Člani (elite), članice (elite)
Start: Ljubljana
Cilj: Šenčur
- Mlajši člani (U23)
Start: Ljubljana
Cilj: Šenčur
- Mlajše članice (U23)
Start: Šenčur
Cilj: Šenčur
- Mladinci, mladinke
Start: Šenčur
Cilj: Šenčur
Kronometer (posamični)
- Vse kategorije
Start/Cilj: Šenčur
Ekipni kronometer
- Vse kategorije
Start/Cilj: Šenčur
Mlajše kategorije ostajajo v Šenčurju
Kot je razvidno iz uradnega biltena Evropske kolesarske zveze, bodo dirke mlajših selekcij, vključno s kategorijo ženske do 23 let, v celoti potekale na krogu s startom in ciljem v Šenčurju.
Evropsko prvenstvo bo v Sloveniji potekalo med 2. in 7. oktobrom, v središču pozornosti pa bo seveda tudi Tadej Pogačar, ki bo na domačih cestah skušal osvojiti drugi naslov evropskega prvaka.
Tekmovalni program EP v cestnem kolesarstvu
Petek, 2. oktober 2026
- Cestna dirka, mlajše članice (U23)
- Cestna dirka, mlajši člani (U23)
Sobota, 3. oktober 2026
- Cestna dirka, mladinci
- Cestna dirka, članice (elite)
Nedelja, 4. oktober 2026
- Cestna dirka, mladinke
- Cestna dirka, člani (elite)
Ponedeljek, 5. oktober 2026
- Uradni trening za kronometer (vse kategorije)
Torek, 6. oktober 2026
- Ekipni kronometer – mešana štafeta, mladinci
- Ekipni kronometer – mešana štafeta, člani (elite)
Sreda, 7. oktober 2026
- Kronometer, mladinke
- Kronometer, mladinci
- Kronometer, mlajše članice (U23)
- Kronometer, mlajši člani (U23)
- Kronometer, članice (elite)
- Kronometer, člani (elite)**