Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
15.07

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
ljubljanska obvoznica štajerska avtocesta štajerska avtocesta avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet

Četrtek, 29. 1. 2026, 15.07

33 minut

Prometni nesreči ohromili štajersko avtocesto in ljubljansko zahodno obvoznico

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
štajerska avtocesta, Šentjakob LJ | Foto Dars/Promet.si

Foto: Dars/Promet.si

Na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas proti Mariboru, nastal je tudi daljši zastoj, sporoča prometno-informacijski center. Zastoji nastajajo tudi na vzporednih cestah.

Prav tako sta zaradi prometne nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici zaprta prehitevalni in vozni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam, tudi tam nastaja zastoj.

STANJE NA CESTAH

PROMETNI ZASTOJI

ljubljanska obvoznica štajerska avtocesta štajerska avtocesta avtocesta avtocesta prometna nesreča promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.