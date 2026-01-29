Četrtek, 29. 1. 2026, 15.07
33 minut
Prometni nesreči ohromili štajersko avtocesto in ljubljansko zahodno obvoznico
Na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas proti Mariboru, nastal je tudi daljši zastoj, sporoča prometno-informacijski center. Zastoji nastajajo tudi na vzporednih cestah.
Prav tako sta zaradi prometne nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici zaprta prehitevalni in vozni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam, tudi tam nastaja zastoj.