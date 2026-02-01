Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
8.30

Smučarske nesreče niso pogoste, a so vse dražje

Smučanje, smučarska nesreča, smučar, padec | Smučarke so si v 40 odstotkih primerov poškodovale koleno, pri moških pa so bile najbolj pogoste poškodbe rame. | Foto Shutterstock

Smučarke so si v 40 odstotkih primerov poškodovale koleno, pri moških pa so bile najbolj pogoste poškodbe rame.

Foto: Shutterstock

Smučanje velja za razmeroma varen zimski šport, a ko pride do nesreče, so posledice pogosto drage. V Agenciji za zavarovalni nadzor zato opozarjajo na pomen preprečevanja poškodb in ustreznega zavarovanja. To še posebej velja za zimske športne počitnice v tujini, kjer lahko že ena sama nesreča pomeni veliko finančno breme.

V Agenciji za zavarovalni nadzor se v objavi na svojih spletnih straneh sklicujejo na podatke Nemškega združenja zavarovalnic (GDV), po katerih se je v sezoni 2024/25 v Nemčiji zgodilo 1,9 trka smučarjev na tisoč navzočih na smučiščih. To je največ, odkar so pred skoraj 50 leti v združenju začeli spremljati te podatke.

Največ poškodb kolen in ram

Po ocenah je zdravniško pomoč potrebovalo med 51.000 in 53.000 smučarjev, obenem pa se je povečalo število hospitalizacij. Smučarke so si v 40 odstotkih primerov poškodovale koleno, pri moških pa so bile najbolj pogoste poškodbe rame.

Nesreče pri smučanju predstavljajo po izračunih GDV le 2,6 odstotka vseh prijavljenih zavarovalniških škod, vendar pa za zavarovalnice pomenijo izplačilo nadpovprečno visokih odškodnin. V povprečju te znašajo 7.907 evrov, kar je približno 400 evrov več kot pred petimi leti. Skupaj so zasebne nemške zavarovalnice med letoma 2019 in 2023 zaradi nesreč na smučiščih izplačale približno 281 milijonov evrov odškodnin.

"Zlasti kadar se nesreče zgodijo v tujini, lahko stroški zelo hitro narastejo – zaradi dragih zdravstvenih storitev ali reševanja s helikopterjem," je opozoril generalni direktor GDV Jörg Asmussen.

