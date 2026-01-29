Obisk Kanina v naslednjih dneh močno odsvetujejo: to je razlog #video

Že v sredo smo poročali, da na smučišču Kanin vsem turnim smučarjem in drugim obiskovalcem zaradi velike nevarnosti snežnih plazov, ki je v teh dneh dosegla tudi četrto stopnjo, odsvetujejo obisk Kanina. V današnji objavi so sporočili še, da bodo v prihodnjih dneh na tem območju nadzorovano prožili snežne plazove.

V petek bo namreč na območju Kanina po 17. uri potekalo namerno sprožanje snežnih plazov s sistemom Gazex, so sporočili iz smučarskega središča Kanin - Sella Nevea. "Na območju Kanina je aktivnih kar 11 snežnih plazov. Glede na razglašeno tretjo stopnjo nevarnosti ter ob namernem sprožanju snežnih plazov je območje Kanina zelo nevarno za obiskovalce in turne smučarje," so zapisali upravljalci smučišča.

Obisk Kanina v prihodnjih dneh odsvetujejo

Dodali so, da zato obisk Kanina v prihodnjih dneh odsvetujejo. Ob tem so spomnili tudi na smučarsko nesrečo, v kateri je pred dnevi snežni plaz na italijanski strani Kanina odnesel in zasul dva turna smučarja, k sreči pa v dogodku ni bilo smrtnih žrtev.

Delili so tudi posnetek namernega in nadzorovanega sprožanja enega izmed snežnih plazov s sistemom Gazex:

