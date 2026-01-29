Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
20.10

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
turno smučanje snežni plaz plaz smučišče Kanin

Četrtek, 29. 1. 2026, 20.10

12 minut

Obisk Kanina v naslednjih dneh močno odsvetujejo: to je razlog #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
smučišče Kanin | Na območju Kanina bodo namerno prožili snežne plazove. | Foto Facebook/Kanin - Sella Nevea ski resort

Na območju Kanina bodo namerno prožili snežne plazove.

Foto: Facebook/Kanin - Sella Nevea ski resort

Že v sredo smo poročali, da na smučišču Kanin vsem turnim smučarjem in drugim obiskovalcem zaradi velike nevarnosti snežnih plazov, ki je v teh dneh dosegla tudi četrto stopnjo, odsvetujejo obisk Kanina. V današnji objavi so sporočili še, da bodo v prihodnjih dneh na tem območju nadzorovano prožili snežne plazove.

V petek bo namreč na območju Kanina po 17. uri potekalo namerno sprožanje snežnih plazov s sistemom Gazex, so sporočili iz smučarskega središča Kanin - Sella Nevea. "Na območju Kanina je aktivnih kar 11 snežnih plazov. Glede na razglašeno tretjo stopnjo nevarnosti ter ob namernem sprožanju snežnih plazov je območje Kanina zelo nevarno za obiskovalce in turne smučarje," so zapisali upravljalci smučišča.

Obisk Kanina v prihodnjih dneh odsvetujejo

Dodali so, da zato obisk Kanina v prihodnjih dneh odsvetujejo. Ob tem so spomnili tudi na smučarsko nesrečo, v kateri je pred dnevi snežni plaz na italijanski strani Kanina odnesel in zasul dva turna smučarja, k sreči pa v dogodku ni bilo smrtnih žrtev.

Delili so tudi posnetek namernega in nadzorovanega sprožanja enega izmed snežnih plazov s sistemom Gazex:

Preberite še:

Kanin
Novice S smučišča Kanin so se oglasili s pomembnim opozorilom
Gremo v hribi
Novice Arso opozarja: Nevarnost je velika
turno smučanje pohodništvo plazovi
Novice Plaz zasul slovenska turna smučarja
turno smučanje snežni plaz plaz smučišče Kanin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.