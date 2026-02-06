Valentinova razprodaja: priljubljena računalniška oprema najcenejša ta trenutek

Iščete cenovno ugoden način za nadgradnjo računalnika, brez mesečnih naročnin in skritih stroškov? Windows 11 in Microsoft Office 2021 sta zdaj na voljo po izjemno nizkih cenah, ki jih redko vidimo — in to z doživljenjsko licenco.

Keysoffova valentinova razprodaja Windows 11 že od 13 €

Microsoft Office 2021 Professional za samo 30,55 € To sta orodji, ki ju vsakodnevno uporablja na milijone ljudi za delo, šolo in domače projekte – zdaj pa ju lahko dobite brez naročnine, enkratno in za vedno.

Foto: Keysoff.com

Zakaj izbrati Microsoft Office 2021?

MS Office 2021 Professional je popolna zbirka programov za vsakogar, ki želi stabilno, zmogljivo in zanesljivo rešitev brez mesečnih stroškov.

Z enkratnim plačilom dobite: Word za pisanje dokumentov,

za pisanje dokumentov, Excel za preglednice in upravljanje podatkov,

za preglednice in upravljanje podatkov, PowerPoint za profesionalne predstavitve,

za profesionalne predstavitve, Outlook za e-pošto in koledar,

za e-pošto in koledar, OneNote za zapiske,

za zapiske, Publisher za namizno založništvo,

za namizno založništvo, Access za upravljanje podatkovnih baz,

za upravljanje podatkovnih baz, Teams (brezplačna različica) za komunikacijo. Licenca velja za vse življenje, brez naročnin in brez omejitev. Office ostaja posodobljen in varen čez celotno življenjsko dobo izdelka.

Naredite več za manj denarja z Microsoft Office 2021

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 €

Foto: Shutterstock

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Zakaj kupiti pri Keysoff?

Keysoff zagotavlja, da so vse licence, ki jih prodaja, stoodstotno pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoffu, niso naročniško omejene, kar pomeni, da so doživljenjske in omogočajo neomejeno uporabo. Operacijski sistem in programska oprema se v celotni življenjski dobi izdelka redno posodabljata in ostajata podprta.

Med namestitvijo ali uporabo vam je v primeru vprašanj na voljo 24/7 tehnična podpora. Keysoff zagotavlja tudi doživljenjsko poprodajno pomoč, zato se lahko kadarkoli obrnete nanje, če potrebujete pomoč ali dodatne informacije.

Zdaj je idealen trenutek za prihranek in hkrati popolno nadgradnjo vašega računalnika s to posebno ponudbo.

Če imate vprašanja pri namestitvi ali uporabi, vam je podpora na voljo kadarkoli na e-naslovu service@keysoff.com.