Nadgradite svoj računalnik brez naročnin: Windows 11 že od 13 evrov in Office 2021 za vse življenje
Valentinova razprodaja: priljubljena računalniška oprema najcenejša ta trenutek
Iščete cenovno ugoden način za nadgradnjo računalnika, brez mesečnih naročnin in skritih stroškov? Windows 11 in Microsoft Office 2021 sta zdaj na voljo po izjemno nizkih cenah, ki jih redko vidimo — in to z doživljenjsko licenco.
Keysoffova valentinova razprodaja
- Windows 11 že od 13 €
- Microsoft Office 2021 Professional za samo 30,55 €
To sta orodji, ki ju vsakodnevno uporablja na milijone ljudi za delo, šolo in domače projekte – zdaj pa ju lahko dobite brez naročnine, enkratno in za vedno.
Zakaj izbrati Microsoft Office 2021?
MS Office 2021 Professional je popolna zbirka programov za vsakogar, ki želi stabilno, zmogljivo in zanesljivo rešitev brez mesečnih stroškov.
Z enkratnim plačilom dobite:
- Word za pisanje dokumentov,
- Excel za preglednice in upravljanje podatkov,
- PowerPoint za profesionalne predstavitve,
- Outlook za e-pošto in koledar,
- OneNote za zapiske,
- Publisher za namizno založništvo,
- Access za upravljanje podatkovnih baz,
- Teams (brezplačna različica) za komunikacijo.
Licenca velja za vse življenje, brez naročnin in brez omejitev. Office ostaja posodobljen in varen čez celotno življenjsko dobo izdelka.
Naredite več za manj denarja z Microsoft Office 2021
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 računalnik – 30,55 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 46,99 €
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 ključa – 59,50 € (29,75 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 ključi – 81,25 € (27,08 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 računalnikov – 127,95 € (25,59 €/računalnik)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 računalnik - 25,25 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,29 €
- MS Office 2019 Professional Plus - 2 ključa – 46,75 € (23,38€/ključ)
- MS Office 2016 Professional Plus - 1 računalnik –18,69 €
- Microsoft Office 2024 Home and Business – 149,00 evra (redna cena 299 €)
Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 €
- Windows 11 Professional – 1 računalnik – 13,55 €
- Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 5 ključev – 54,95 € (10,99 €/ključ)
- Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Windows 10 Professional – 1 računalnik – 8,45 €
- Windows 10 Professional – 2 ključa – 15,25 € (7,63 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 5 ključev – 34,25 € (6,85 €/ključ)
- Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €
62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Paket – 41,60 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro plus - Paket – 41.19€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Paket – 37,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 32,37 €
- MS Project Professional 2024 – 49,99 €
- MS Visio Professional 2024 – 45,99 €
50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9,13 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€
- Windows Server 2025 Standard – 31,49 €
- Windows Server 2022 Standard – 26,19 €
- Windows Server 2019 Standard – 25,01 €
Veliki paketi, nepremagljive cene
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (samo 6,5 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (samo 6 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (samo 8 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (samo 7,5 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 50 ključev – 1250 € (samo 25 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 100 ključev – 2400 € (samo 24 €/ključ)
Računalniška orodja (brez kode za popust)
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9,99 €
- Adguard za Windows/Mac/Android/iOS – 1 naprava – 10,24 €
- Internet Download Manager – 1 računalnik (doživljenjsko) – 21,99 €
Zakaj kupiti pri Keysoff?
Keysoff zagotavlja, da so vse licence, ki jih prodaja, stoodstotno pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoffu, niso naročniško omejene, kar pomeni, da so doživljenjske in omogočajo neomejeno uporabo. Operacijski sistem in programska oprema se v celotni življenjski dobi izdelka redno posodabljata in ostajata podprta.
Med namestitvijo ali uporabo vam je v primeru vprašanj na voljo 24/7 tehnična podpora. Keysoff zagotavlja tudi doživljenjsko poprodajno pomoč, zato se lahko kadarkoli obrnete nanje, če potrebujete pomoč ali dodatne informacije.
Zdaj je idealen trenutek za prihranek in hkrati popolno nadgradnjo vašega računalnika s to posebno ponudbo.
Če imate vprašanja pri namestitvi ali uporabi, vam je podpora na voljo kadarkoli na e-naslovu service@keysoff.com.
Če razmišljate o nadgradnji računalnika, ugodnejšega trenutka ni. Namesto dragih naročnin izberite enkratni nakup, zakonito programsko opremo in mirno uporabo za leta naprej.
Windows 11 in Office 2021 po cenah, ki jih ne boste videli vsak dan.