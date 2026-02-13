Hojs in njegova sekretarja z ministrstva odnesli računalnika in tablici

Ko so se nekdanji notranji minister Aleš Hojs ter njegova državna sekretarja Franc Kangler in Božo Predalič po izgubljenih volitvah maja 2022 poslavljali s položajev, so po poročanju Dnevnika z ministrstva odnesli dva prenosna računalnika in dve tablici. Hojs je prevzel prenosni službeni računalnik HP v vrednosti okoli dva tisoč evrov in približno tisoč evrov vredno tablico Apple iPad Pro, Kangler je domov prav tako odnesel Applovo tablico, Predalič pa prenosni računalnik HP. Na ministrstvu so se takrat odločili, da gre za izjemo od siceršnjih pravil, ki urejajo brezplačno odsvojitev, in omenjeni funkcionarji so podpisali pogodbe o brezplačni odsvojitvi premičnega premoženja.

Pogodbe o brezplačnem prenosu lastništva oziroma brezplačni odsvojitvi premičnega premoženja so nekdanji notranji minister Aleš Hojs ter njegova državna sekretarja Franc Kangler in Božo Predalič podpisali le nekaj dni pred nastopom vlade Roberta Goloba.

Ker so tako Hojs kot njegova državna sekretarja Kangler in Predalič izkazali interes za prenos opreme, so na ministrstvu za notranje zadeve sprejeli odločitev, da gre za izjemo od siceršnjih pravil, ki urejajo brezplačno odsvojitev, poroča Dnevnik. Sklicevali so se na izjemo, po kateri je mogoče brezplačno prevzeti opremo, "ki se prenaša v last njenega imetnika, za katerega ima posebno subjektivno vrednost, in ni več primerna za opravljanje nalog upravljavca".

Brezplačni prenos so utemeljili s sporočilom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), da je z vidika zaščite nacionalnih interesov priporočljivo, da se informacijsko-telekomunikacijske naprave po končanju mandata strokovno uničijo ali pa jih trajno obdrži uporabnik.

Po informacijah Dnevnika je pogodbo za brezplačen prenos računalniške opreme Predaliču in Kanglerju podpisal Hojs, pogodbo zanj pa je podpisal tedanji generalni direktor direktorata za logistiko Matjaž Vede.

Na Sovi so prenos računalniške opreme med zaposlenimi odsvetovali

Kot so za Dnevnik pojasnili na Sovi, so prenos uporabe računalniške opreme med zaposlenimi odsvetovali, saj se na ta način pomembno prispeva k preventivni protiobveščevalni zaščiti. Zaradi ranljivosti telekomunikacijskih sredstev z vidika kibernetskih tveganj in obveščevalnega delovanja iz tujine je ustrezno ravnanje z informacijsko-telekomunikacijskimi napravami nujno.

Iz dokumentacije, ki so jo pridobili na Dnevniku, je razvidno, da sta Hojs in Predalič pogodbo o brezplačni odsvojitvi sklenila za računalnika in tablico, ki so bili pred tem v lasti notranjega ministrstva, Kangler pa je uporabljal tablico ministrstva za javno upravo, ki je bila v času podpisa pogodbe v fazi prenosa na MNZ. Medtem ko so na MNZ za podpis pogodbe o prenosu brezplačne odsvojitve premičnega premoženja vedeli, na ministrstvu za javno upravo s tem niso bili seznanjeni, še poroča Dnevnik.