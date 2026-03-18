Napoved velike podražitve: "Leto 2026 bo za nas najtežje do zdaj"

Tajvanski MSI, eden od največjih proizvajalcev igričarskih prenosnih računalnikov na svetu, napoveduje, da bo zaradi zaostrenih razmer na trgu, ki jih poganja predvsem eksplozivna rast cen računalniškega pomnilnika, cene svojih računalnikov in računalniške opreme prisiljen povišati tudi do 30 odstotkov, drastično pa bodo zmanjšali tudi svojo ponudbo na trgu naprav nižjih cenovnih razredov. Podražitve so sicer že napovedali in v nekaterih primerih tudi uvedli tako rekoč vsi drugi največji proizvajalci osebnih računalnikov na svetu.

Leto 2026 bo zaradi pomanjkanja pomnilniških čipov, ki ga je povzročilo izjemno povpraševanje umetnointeligenčne industrije, najverjetneje najtežje v 40-letni zgodovini družbe MSI, je med zadnjim pogovorom z vlagatelji napovedal generalni direktor podjetja Huang Jinqing (vir).

Tajvansko podjetje v prihodnje tako načrtuje dvig cen računalniške opreme za od 15 do 30 odstotkov, obenem pa tudi kar 30-odstotno zmanjšanje ponudbe v nižjih cenovnih razredih. MSI sicer proizvaja igričarske prenosne računalnike, namizne računalnike, računalnike vse v enem, komponente, kot so matične plošče in grafične kartice, strežniško opremo ter avtomobilske infozabavne sisteme.

Prenosni računalnik znamke MSI Foto: Shutterstock

Dvig cen do 30 odstotkov pomeni, da bi se nekateri najbolje prodajani igričarski prenosniki znamke MSI lahko podražili za od približno 400 do več kot tisoč evrov.

Cene pomnilnika se stabilizirajo, a težave za proizvajalce računalnikov in drugih naprav ostajajo

Potem ko so maloprodajne cene računalniškega pomnilnika v zadnji četrtini leta 2025 dobesedno eksplodirale – analitiki so v kratkem času zabeležili večodstotne dvige cen pomnilniških modulov – so se razmere po podatkih nemškega portala ComputerBase zdaj nekoliko stabilizirale. Maloprodajne cene pomnilnika so se v zadnjem mesecu celo nekoliko spustile, a so v povprečju še vedno štirikrat višje kot v enakem časovnem obdobju leta 2025.

Analitiki opozarjajo, da se mora za normalizacijo cen delovnega pomnilnika (RAM, na fotografiji) zgoditi ena od dveh stvari: ali se poveča proizvodnja pomnilnika ali podatkovni centri umetnointeligenčnih podjetij prenehajo požirati globalno zalogo čipov. Razen v primeru poka tako imenovanega umetnointeligenčnega delniškega mehurčka se sicer ne zdi, da se bo to zgodilo prav kmalu. Foto: Shutterstock

To sicer ne pomeni nobenega olajšanja za proizvajalce računalnikov in drugih potrošnih elektronskih naprav, ki so namreč še vedno soočeni z dejstvom, da so številni proizvajalci čipov (pomnilnika) svoje proizvodne kapacitete v veliki meri preusmerili v pokrivanje potreb umetnointeligenčne industrije.

Podražitve računalnikov so tako že uvedli ali jih v letu 2026 načrtujejo oziroma o njih resno razmišljajo tako rekoč vsi velikani industrije, kot so Lenovo, Dell, Asus, HP in Acer.