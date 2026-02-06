Imate tudi vi to besedo ves čas na jeziku?

Ste se kdaj vprašali, kakšnega okusa je vaša najljubša slovenska beseda? Je mladostna in poskočna, morda zapeljivo drzna ali pa nežna kot prvi pomladni vetrič? Slovenščina je pregrešno lepa, a priznajmo si, včasih nanjo v hitrem tempu vsakdana malce pozabimo. V kleti Vinakoper so se zato odločili za pobudo, ki vas ne bo pustila ravnodušne: slovenski jezik so prelili v kozarce.

Ko etiketa pove več kot le ime sorte

Ob letošnjem kulturnem prazniku se na policah trgovin dogaja nekaj nenavadnega. Priljubljena malvazija linije Koper iz kleti Vinakoper je namreč odvrgla svoje klasično ime in si nadela nove "obleke". Namesto napisa malvazija vas bodo na etiketah nagovorile skrbno izbrane slovenske besede.

Gre za projekt Malvazija na jeziku, s katerim Vinakoper dokazuje, da kultura ni le v knjigah, ampak tudi v druženju, v tistem iskrenem trenutku, ko odprete steklenico in nekomu podarite več kot le vino, podarite mu sporočilo. Je to morda harmonija za miren večer? Strastna za zmenek? Ali iskrena za pogovor s prijateljico, ki ga že dolgo načrtujeta?

Morda se sliši igrivo, a za izborom besed stoji prava "jezikovna arhitektura". Pri projektu so moči združili z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, kjer so skozi analize čustvenih konotacij in odzivov ljudi izluščili tistih 12 besed, ki v nas najbolj resonirajo: svobodna, čarobna, strastna, harmonija, žlahtna, pomladna, mladostna, dragocena, srečna, nežna, iskrena, zapeljiva.

"Jezik je živa stvar, ki jo ohranjamo tako, da jo uporabljamo, čutimo in z njo gradimo odnose," pravi Borut Fakin, direktor kleti Vinakoper. "Z malvazijo, ki je del našega istrskega vsakdana, želimo odpreti prostor za tisto nekaj več, za bližino, pozornost in poklon našemu edinstvenemu jeziku."

Več kot le vino: zgodba o Istri

Ta poteza ni naključna. Je del širše vizije Samo ena je Istra, s katero Vinakoper povezuje ljudi, tradicijo in trajnostno prihodnost regije. S tem ko izberete svojo "besedo na jeziku", ne podpirate le lokalnih vinarjev, ampak postajate varuhi naše dediščine. Pa še odličen izgovor imate za nazdravljanje.

Katera beseda pa tebi "pade" na jezik?

Zdaj pa ste na vrsti vi. Vemo, da ima vsak svojo najljubšo besedo, ki mu ogreje srce ali prebudi spomine. Vinakoper vas vabi, da postanete del te zgodbe. Katera beseda vam pride na jezik ob kozarcu malvazije? Vas spomni na objem, na prvi poletni dan ali na smeh v dobri družbi?

Zaupajte jim jo na Instagram profilu Vinakoper v nagradni igri, ki se začenja na kulturni praznik, in morda bo prav vaša beseda tista, ki bo naslednjič nekomu polepšala dan.

Pohitite, zaloge so (tako kot lepi trenutki) omejene

Priložnostna serija steklenic Malvazija na jeziku vas že čaka na policah vseh večjih trgovcev in v vinskem butiku Vinakoper. Na voljo bodo le do razprodaje zalog, zato si svojo izbrano besedo zagotovite čim prej.

Naslednjič, ko si boste natočili kozarec, ne le nazdravite. Prisluhnite jeziku. Naj bo slovenska beseda tista, ki bo v vaš dom prinesla več topline, pozornosti in – seveda – vrhunskega okusa.

Več o projektu Malvazija na jeziku in o tem, kakšno vlogo je pri tem imela znanost, si preberite na www.vinakoper.si.

