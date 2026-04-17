Kanyeju Westu odpovedali koncert na Poljskem, znan je tudi razlog

Koncert ameriškega raperja Kanyeja Westa, ki je bil načrtovan 19. junija na stadionu v mestu Chorzow na jugu Poljske, so danes odpovedali po tem, ko so v državi obsodili njegove antisemitske izjave. Koncerta ne bo zaradi formalnih in pravnih razlogov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil direktor stadiona.

Poljska ministrica za kulturo Marta Cienkowska je ocenila, da odločitev o organizaciji njegovega koncerta na Poljskem ni sprejemljiva. "Ne morem si predstavljati, da lahko na Poljskem, kjer so bili ljudje umorjeni v nemških nacističnih taboriščih smrti, organiziramo koncert umetnika, ki odkrito pravi, da ima rad Hitlerja, promovira nacistično ideologijo in služi denar s prodajo majic s svastiko," je izjavila.

Poljska ima potrebna orodja za prepoved vstopa v državo posameznikom

Dodala je, da odločno nasprotuje temu koncertu, ker pomeni spodbujanje sovražnega govora, ter da na Poljskem noben organizator ne bi smel sodelovati v takšnem projektu.

Izjavila je tudi, da ima poljska država potrebna orodja, da določenim posameznikom prepove vstop v državo, in dodala, da jih bodo oblasti uporabile, če organizatorji ne bodo odpovedali dogodka.

Odpovedal tudi nastop v Franciji

Eden najbolj priljubljenih raperjev na svetu je lani objavil pesem z naslovom Heil Hitler in na svoji spletni strani oglaševal prodajo majice s svastiko. Januarja se je 48-letnik opravičil s pismom, ki je bilo objavljeno kot celostranski oglas v časopisu The Wall Street Journal. Kot vzrok je navedel bipolarno motnjo, ki ga je pripeljala do impulzivnega vedenja.

Potovanje v državo je Westu že preprečila Velika Britanija, kjer naj bi poleti sodeloval na londonskem festivalu Wireless, sam pa je v tem tednu odpovedal junijski nastop v francoskem Marseillu, potem ko so zaokrožile informacije, da skušajo oblasti preprečiti njegov nastop zaradi njegovih antisemitskih pripomb. Junija lani so mu prepovedali tudi vstop v Avstralijo.