Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
15.24

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
žreb Nagrajenci nagradna igra Nagradna igra

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 15.24

49 minut

Nagradna igra: S.Dogodki

To so nagrajenci nagradne igre S.Dogodki

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
S.Dogodki

Izžrebali smo pet nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni igri S.Dogodki. Preverite, ali ste med njimi.

Srečni izžrebanci so:

1. nagrada: dve VIP vstopnici za koncert Magnifica 25.12.2025 v Areni Stožice:

  • Sara Seršen, Ljubljana

2. nagrada: dve  vstopnici za koncert Magnifica 25.12.2025 v Areni Stožice:

  • Anja Žerjav, Središče ob Dravi

3. nagrada: 2x darilni bon za Thalasso Spa Lepa Vida:

  • Boris Brinovec
  • Saša Šterpin, Ljubljana - Šmartno

4. nagrada: majica Siol.net:

  • Petra Planinšek; Lovrenc na Dravskem polju

Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa želimo več sreče prihodnjič!

žreb Nagrajenci nagradna igra Nagradna igra
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.