Ponedeljek, 13. 10. 2025, 15.24
49 minut
Nagradna igra: S.Dogodki
To so nagrajenci nagradne igre S.Dogodki
Izžrebali smo pet nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni igri S.Dogodki. Preverite, ali ste med njimi.
Srečni izžrebanci so:
1. nagrada: dve VIP vstopnici za koncert Magnifica 25.12.2025 v Areni Stožice:
- Sara Seršen, Ljubljana
2. nagrada: dve vstopnici za koncert Magnifica 25.12.2025 v Areni Stožice:
- Anja Žerjav, Središče ob Dravi
3. nagrada: 2x darilni bon za Thalasso Spa Lepa Vida:
- Boris Brinovec
- Saša Šterpin, Ljubljana - Šmartno
4. nagrada: majica Siol.net:
- Petra Planinšek; Lovrenc na Dravskem polju
Srečnim nagrajencem iskereno čestitamo, ostalim sodelujočim pa želimo več sreče prihodnjič!