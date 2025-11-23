Roma vsaj začasno na vrh, zvečer derbi na San Siru

Nogometaši Rome so v 12. krogu italijanskega prvenstva s 3:1 premagali Cremonese in se z deveto zmago vsaj začasno prebili na vrh serie A. Pred tem je Parma Tjaša Begića, ki je bil na klopi, z 2:1 premagala Verono. Do tega kroga vodilni Inter bo v mestnem derbiju na San Siru igral proti Milanu. Nogometaši Udineseja so v soboto gostili Bologno in izgubili z 0:3. Sandi Lovrić ni igral za videmsko ekipo. Napoli je s 3:1 premagal Atalanto. Na dvoboju med Fiorentino in Juventusom (1:1) je sodnik za minuto prekinil tekmo, potem ko so navijači Fiorentine rasistično žalili srbskega napadalca Dušana Vlahovića, nekdanjega člana firenškega kluba.

Inter je v boljši rezultatski formi od mestnega rivala. Foto: Reuters Že 245. Derby della Madonnina bo na sporedu v nedeljo ob 20.45. AC Milan je na zadnjih medsebojnih dvobojih uspešnejši, saj je trikrat zmagal, dva pa sta se končala z remijem. Vseh teh pet je bilo v prejšnji sezoni, ko sta se tekmeca poleg serie A srečala še dvakrat v pokalu in na superpokalni tekmi.

Inter je sicer trenutno v boljši rezultatski seriji, saj je dobil zadnje tri tekme serie A, na domačih tekmah pa je v vseh tekmovanjih neporažen zadnjih šest tekem. V tej sezoni je pravzaprav utrpel le tri poraze: oktobra v gosteh z Napolijem in ob koncu poletja z Juventusom in Udinesejem. AC Milan je na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah trikrat remiziral in le enkrat zmagal.

Napoli ugnal Atalanto, Udinese doma brez točk

V Neaplju se je med strelce na tekmi proti Atalanti vpisal tudi Noa Lang. Foto: Reuters Nogometaši Udineseja so gostili Bologno in izgubili z 0:3. Sandi Lovrić ni igral za videmsko ekipo. Bologna, ki se je točkovno izenačila z vodilnima Interjem in Romo, ta imata še tekmo v dobrem, je vse tri gole dosegla v drugem polčasu, dva je prispeval Tommaso Pobega, enega pa Federico Bernardeschi, ki je končni izid postavil v 94. minuti.

Obračun Cagliarija in Genoe se je končal s 3:3, prvi polčas se je končal z 2:2, v drugem je v 60. minuti Gennaro Borrelli domače s svojim drugim zadetkom na tekmi povedel v vodstvo, točko gostom pa je priigral Aaron Martin v 83. minuti.

Napoli je Atalanti že v prvem polčasu zabil tri zadetke, dva je prispeval David Neres, enega pa Noa Lang. Gianluca Scamacca je v uvodu drugega polčasa dosegel gol za ekipo iz Bergama.

Vlahović v Firencah tarča rasističnih žaljivk

Fiorentina in Juventus sta igrala 1:1, potem ko je ob koncu prvega polčasa Filip Kostić Torinčane popeljal v vodstvo, Rolando Mandragora pa je na začetku drugega dela postavil končni izid.

Dušan Vlahović se je naposlušal žaljivk s strani navijačev Fiorentine. Foto: Reuters

To tekmo je zaznamoval tudi incident, sodnik je namreč za minuto prekinil tekmo, potem ko so navijači Fiorentine rasistično žalili srbskega napadalca Dušana Vlahovića, nekdanjega člana firenškega kluba.

