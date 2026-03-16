Iran naj bi razmišljal o novem pristopu k upravljanju prometa tankerjev skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših poti za energente na svetu. Kot je za televizijo CNN povedal eden od visokih uradnikov, bi Iran lahko omejenemu številu tankerjev dovolil prehod skozi ožino, če bi tovor plačali v kitajskih juanih. Medtem se napadi na Bližnjem vzhodu nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da si Iran želi doseči dogovor, vendar nanj še ni pripravljen, poroča Anadolu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



15.50 Trump: Iran si želi dogovora, a še ni pripravljen na mir

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da si Iran želi doseči dogovor, vendar nanj še ni pripravljen, poroča Anadolu.

"Želijo skleniti dogovor, vendar nanj po mojem mnenju niso pripravljeni," je za PBS News dejal Trump. Pred tem je povedal, da se strinja s pogovori z iranskimi uradniki, a je hkrati opozoril, da se bodo napadi nadaljevali, če Teheran ne bo izpolnil zahtev Washingtona.

14.30 EU bo namenila 458 milijonov evrov humanitarne pomoči za Bližnji vzhod

EU bo letos namenila 458 milijonov evrov humanitarne pomoči za Palestino, Libanon, Sirijo, Jordanijo in Egipt, so danes sporočili v Bruslju. Ob tem so dodali, da je po zaostritvi varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu EU prek mehanizma na področju civilne zaščite pomagala pri vrnitvi v domovino že več kot 11 tisoč evropskih državljanov.

"V času, ko se veliki donatorji umikajo iz regije in je mednarodno humanitarno pravo pod izjemnim pritiskom, EU še naprej zagotavlja življenjsko pomembno pomoč milijonom ljudi" je Evropska komisija zapisala v sporočilu za javnost.

"Zdaj smo največji donator, ki še vedno zagotavlja humanitarno pomoč v nekaterih od najhujših kriz na svetu, in pomaga ljudem, ki doživljajo najtemnejše trenutke svojega življenja," je dejala evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib.

Komisija bo 210 milijonov evrov namenila za Sirijo, 124 milijonov za Palestino, sto milijonov za Libanon, 15,5 milijona evrov za Jordanijo in osem milijonov za Egipt.

Ob tem so iz Evropske komisije sporočili še, da je Center EU za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) od zaostritve varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu po napadu ZDA in Izraela na Iran pomagal pri skoraj 90 letih, s katerimi se je z Bližnjega vzhoda v domovino vrnilo že več kot 11 tisoč evropskih državljanov.

V nedeljo je iz Omana v Bukarešto poletelo peto evakuacijsko letalo, ki ga je najela in v celoti plačala Evropska komisija. Z letom, ki je bil organiziran po prošnji romunskih oblasti, se je v Evropo vrnilo 134 evropskih državljanov, ki so obtičali v Združenih arabskih emiratih (ZAE). EU je poravnala tudi do 75 odstotkov stroškov kopenskega prevoza potnikov iz ZAE v Omana, so še pojasnili.

14.15 Pakistanski tanker prečkal Hormuško ožino z vključenim radarskim sistemom

Pakistanski naftni tanker je preplul Hormuško ožino z vključenim samodejnim transponderskim sistemom oziroma radarskim odzivnikom in je po podatkih spletne strani za spremljanje pomorskega prometa Marine Traffic na poti v Pakistan. Gre za redko prečkanje ključne strateške ožine zaradi motenj v ladijskem prometu po začetku vojne v Iranu.

Tanker Aframax Karachi, ki prevaža surovo nafto iz Abu Dabija, je po navedbah spletne strani Marine Traffic postal prva neiranska tovorna ladja, ki je s prižganim signalom AIS prečkala Hormuško ožino. "To kaže na to, da bi lahko določene izbrane pošiljke tovora prejele dogovorjen varen prehod čez ožino," je na družbenem omrežju X zapisal Marine Traffic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tanker je v nedeljo dosegel iranske vode, trenutno pa po navedbah Marine Traffica pluje v Omanskem zalivu, potem ko je uspešno prečkal Hormuško ožino. Marine Traffic je navedel še, da se je 237 metrov dolg tanker ugreznil za 11,5 metra, kar kaže na to, da je težak in verjetno natovorjen.

Po poročanju ameriškega medija Bloomberg, ki ga povzema pakistanski finančni časnik Business Recorder, je tanker s surovo nafto po prečkanju ožine na poti v Pakistan. Tanker Karachi, ki ga upravlja pakistanska nacionalna ladijska korporacija (PNSC), je nafto natovoril v Združenih arabskih emiratih, nazadnje je bil privezan v naftnem središču na otoku Das. Pakistanski tanker je ožino prečkal v nedeljo, ko je obšel iranski otok Larak in nato pot nadaljeval proti vzhodu blizu iranske obale. Ožino je zapustil v nedeljo zvečer, danes zjutraj so ga zaznali v vodah v bližini omanskega mesta Sohar v Omanskem zalivu.

Gre za redek primer uspešne plovbe skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti od začetka vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je 28. februarja začela z napadi ZDA in Izraela na Iran. Ta je zaradi vojne skoraj povsem ustavil pomorski promet skozi Hormuško ožino, skozi katero poteka približno petina svetovne trgovine s surovo nafto in utekočinjenim naftnim plinom.

Podjetje za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence je od začetka vojne do petka zabeležilo 77 ladij, ki so plule skozi Hormuško ožino. Večinoma je šlo za plovila t. i. "flote v senci". V soboto sta sicer dva tankerja z utekočinjenim plinom pod indijsko zastavo varno prečkala ožino in nadaljevala pot proti Indiji.

Od 1. marca je po podatkih britanske organizacije za pomorsko trgovino (UKMTO) napad doživelo ali incidente prijavilo 20 komercialnih plovil v regiji, vključno z devetimi tankerji, navaja AFP.

11.29 Iran bi pod določenimi pogoji tankerjem dovolil skozi Hormuško ožino

Teheran je Hormuško ožino zaprl 1. marca. Foto: Reuters Visoki iranski uradnik je po poročanju CNN povedal, da islamska republika razvija novo strategijo za nadzor nad spremljanjem pošiljk nafte skozi vitalno morsko pot, prek katere dnevno potuje 20 odstotkov svetovnih pošiljk nafte.

Posli z nafto se običajno sklepajo v ameriških dolarjih. Edina večja izjema je ruska nafta, ki je predmet mednarodnih sankcij in s katero se trguje v rubljih ali kitajskih juanih. Iran bi lahko omejenemu številu tankerjev dovolil prehod skozi ožino, če bi tovor plačali v kitajskih juanih.

Teheran je Hormuško ožino zaprl 1. marca, potem ko so Izrael in ZDA 28. februarja skupaj napadli Iran. Sovražnosti so se od takrat stopnjevale, cene nafte pa so poskočile na najvišje ravni od julija 2022.

Združeni narodi so opozorili, da bi lahko imele kakršnekoli omejitve ladijskega prometa skozi ožino resne humanitarne posledice. Namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov za humanitarne zadeve Tom Fletcher je v petek izpostavil tveganja. "Ko ladje prenehajo pluti skozi to ožino, so posledice hitro tu. Hrano, zdravila, gnojila in drugo blago je težje prevažati in podražijo se," je dejal.

Kitajska vzdržuje prijateljske odnose z Iranom in je močno odvisna od oskrbe z energenti z Bližnjega vzhoda. Skozi Hormuško ožino druga največja država na svetu prejme približno 45 odstotkov potrebne nafte, zato je ta pot še posebej pomembna za njeno energetsko varnost.

10.02 EU bi k varnosti v Hormuški ožini lahko prispevala z misijo Aspides

V našem interesu je, da Hormuška ožina ostane odprta, zato razpravljamo tudi o ukrepih v zvezi s tem, je ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov Unije povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Kot eno od možnosti, ki jih obravnavajo, je navedla spremembo mandata pomorske misije EU Aspides v Rdečem morju.

"V našem interesu je, da Hormuška ožina ostane odprta, zato razpravljamo tudi o tem, kaj lahko glede tega storimo," je pred zasedanjem povedala Kallas.

Kot eno od možnosti je navedla spremembo mandata pomorske misije Aspides, ki jo je EU vzpostavila za zaščito trgovskih ladij v Rdečem morju pred napadi jemenskih hutijevcev. Po njenih besedah bi bil namreč to za povezavo najhitrejši način za krepitev varnosti v Hormuški ožini, na katero ima Iran ključen vpliv.

"Če si želimo varnosti v tej regiji, bi bilo dejansko najlažje uporabiti operacijo, ki jo imamo v regiji, in jo morda nekoliko spremeniti," je dejala, a dodala, da morajo najprej ugotoviti, ali so članice pripravljene omenjeno misijo uporabiti v ta namen.

Med možnostmi je omenila tudi oblikovanje "koalicije voljnih", vendar podrobnosti ni razkrila.

Kot je še povedala, bodo ministri sicer danes razpravljali tudi o Ukrajini. "Seveda je pomembno, da pozornost, namenjena Bližnjemu vzhodu, ne odvzame pozornosti Ukrajini," je poudarila in ukinitev nekaterih sankcij ZDA proti Rusiji na področju nafte, povezano z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, označila za nevaren precedens.

V Bruslju se sicer danes sestajajo tudi ministri članic EU, pristojni za energetiko, ki bodo razpravljali o odzivu na naraščajoče cene energentov, povezane ravno z vojno na Bližnjem vzhodu in zaprtjem Hormuške ožine. Ta je namreč ključna zlasti za svetovno trgovino z nafto, pa tudi utekočinjenim zemeljskim plinom.

9.47 Napad brezpilotnega letala v ZAE: izbruhnil požar, delovanje pristanišča prekinjeno

V velikem naftnem terminalu v Združenih arabskih emiratih je zagorelo po napadu z brezpilotnim letalom. Lokalne oblasti se borijo s požarom v Fudžajri, kjer je največje pristanišče v državi, je sporočil medijski urad, ki upravlja s terminalom. V napadu ni bilo žrtev.

9.45 Iranska raketa zadela osrednji Izrael

Vsaj ena iranska raketa je zadela osrednji Izrael. Časopis Haaretz je poročal o napadu v osrednjem Izraelu in navedel, da ni bilo takojšnjih poročil o poškodovanih. Časopis Times of Israel je s sklicevanjem na službe za nujne primere poročal o vsaj "dveh napadih" na istem območju in potrdil, da "trenutno ni poročil o poškodovanih". Izraelski vojaški radio je s sklicevanjem na vojaški vir poročal, da je iranska raketa padla na širšem območju Tel Aviva.

9.02 Izrael sprožil kopenske napade na Libanon

Izraelska vojska je danes sporočila, da je sprožila "omejene kopenske operacije" proti šiitskemu gibanju Hezbolah na jugu Libanona. Kot je pojasnila, so operacije namenjene odstranjevanju teroristične infrastrukture in zaščiti prebivalcev severnega Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

7.41 Izrael izvedel zračne napade na Teheran: tarča letališče Mehrabad

Gosti stebri črnega dima so se danes zjutraj dvigali nad Teheranom, iranski državni mediji pa so poročali o močnih eksplozijah v prestolnici. Posnetki, ki so se razširili po spletu, prikazujejo vsaj dva velika oblaka dima, enega v osrednjem delu mesta in drugega na zahodu iranske prestolnice.

Skoraj sočasno z novicami o eksplozijah je izraelska vojska potrdila, da je v ponedeljek zjutraj sprožila val napadov na infrastrukturne cilje v Teheranu.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so bili tarče izraelskih lovskih letal objekti na letališču Mehrabad. Gre za najbolj prometno letalsko vozlišče v Iranu.

Izraelska vojska je danes poročala tudi o uničenju iranskega vladnega letala, ki naj bi ga uporabljal pokojni vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki je bil ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov 28. februarja.

"S tem je iranski režim izgubil še eno strateško prednost," so izraelske obrambne sile (IDF) zapisale na družbenem omrežju X.

Letalo naj bi po poročanju AFP uporabljali za domače in mednarodne lete. Teheransko letališče Mehrabad, kjer je sedež iranske vladne flote, je bilo v zadnjih dneh večkrat bombardirano.

JUST IN: 🇮🇷 Major explosion reported at Mehrabad International Airport in Tehran following reported U.S.–Israeli airstrikes. Thick smoke and fires were seen rising from the airport area after the strike, according to eyewitness footage and local media reports.



Source: Reuters /… pic.twitter.com/RK9JyBPdt6 — The War Journal (@Thewarjurnal_) March 16, 2026

Tudi južna predmestja Bejruta je ponoči pretreslo več zračnih napadov, o več napadih pa so poročali tudi iz Libanona. Izrael je v okviru operacij, usmerjenih proti Hezbolahu, izdal opozorila pred evakuacijo za večji del južnega Libanona, dele prestolnice Bejrut in dolino Beka.

7.16 Ministri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, bodo danes v Bruslju razpravljali o odzivu na naraščajoče cene energentov, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Ta bo tudi osrednja tema zasedanja zunanjih ministrov Unije, ki se bodo danes prav tako sestali v belgijski prestolnici.

V ospredju zasedanja ministrov za energetiko, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Tina Seršen, bo odziv Unije na pretrese na energetskih trgih, ki jih je povzročila vojna med ZDA, Izraelom in Iranom. Zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za transport energentov, so močno narasle cene nafte, pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina.

Ministri bodo razpravljali o mogočih kratkoročnih ukrepih v odziv na trenutno energetsko krizo in o dolgoročni strategiji, da bo EU bolje pripravljena na krize v prihodnje.

Med mogočimi ukrepi, ki jih bodo po energetskih ministrih v četrtek obravnavali še voditelji članic, v Evropski komisiji omenjajo znižanje dajatev na energijo, omejevanje cene plina in krepitev energetskih omrežij.

Vojna na Bližnjem vzhodu bo po pričakovanjih tudi osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov Unije, ki se ga bo udeležila ministrica Tanja Fajon. Med drugim bodo razpravljali o zagotavljanju varne plovbe prek Hormuške ožine, podpori zalivskim državam, ki so tarča iranskih napadov, prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji in razmerah v Libanonu.

O posledicah bližnjevzhodnega konflikta bodo ministri prav tako govorili v okviru razprave o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo, ki bo vključevala še 90 milijard evrov vredno posojilo Kijevu in predlog 20. svežnja sankcij proti Moskvi.

6.58 ZAE prestregli nove napade Irana in začasno ustavili lete v Dubaju

Ministrstvo za obrambo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da so danes zjutraj prestregli nove napade z raketami in brezpilotnimi letali. Zaradi napada so bili poleti na glavnem letališču v Dubaju za več ur prekinjeni.

V objavi na družbenem omrežju X je ministrstvo navedlo: "Zračna obramba ZAE je prestregla raketne napade in brezpilotna letala, ki so prišla iz Irana.

Poleti na glavnem letališču v Dubaju so bili za več ur prekinjeni. Prekinitev je bila posledica tega, ko je brezpilotni letalnik zadel bližnji rezervoar za gorivo in zanetil požar.

6.55 Cena nafte po Trumpovi izjavi narasla

Cene nafte so se potem, ko so ZDA napadle ključni iranski naftni objekt na otoku Hargo, zvišale. Nov val nasilja na Bližnjem vzhodu je še dodatno pretresel svetovne energetske trge. Cena sodčka nafte Brent, ki služi kot mednarodna referenčna vrednost, se je v ponedeljek zvišala za 1,8 odstotka na 104,98 dolarja, piše The Guardian.

Ameriški predsednik je v soboto dejal, da so ameriški napadi popolnoma uničili večino otoka Harg. Za NBC News je povedal, da bo vojska morda napadla to območje "še nekajkrat, samo za zabavo".

Harg, osem kilometrov dolg koralni otok v Perzijskem zalivu, oddaljen 43 kilometrov od celine, je ključno iransko središče za rafiniranje nafte, prek katerega poteka 90 odstotkov izvoza nafte v državi.

Trump je na družbenih omrežjih zatrdil, da se je iz obzirnosti izognil napadom na naftno in energetsko infrastrukturo na otoku in da so bili prizadeti le vojaški cilji.

6.49 ZDA premeščajo mornariško pehoto z Okinave na Bližnji vzhod

Združene države so začele premeščati več kot dva tisoč pripadnikov mornariške pehote z japonskega otoka Okinava na Bližnji vzhod, piše The Guardian.

Marinci, ki pripadajo 31. ekspedicijski enoti marincev, so na krovu amfibijske jurišne ladje Tripoli, katere matično pristanišče je Sasebo na jugozahodu Japonske. Več kot polovica od skupno 50 tisoč ameriških vojakov, ki so prisotni na Japonskem, je nameščenih na Okinavi.

Tripoli, ki je opremljen tudi z lovskimi letali F-35, naj bi do cilja na Bližnjem vzhodu pristal v roku enega do dveh tednov.

Premik ameriških vojaških virov iz severovzhodne Azije je na Japonskem in v Južni Koreji vzbudil zaskrbljenost glede zavezanosti Washingtona njuni varnosti. Ta zaskrbljenost izhaja iz povečanih pomorskih dejavnosti Kitajske v Vzhodno- in Južnokitajskem morju ter razvoja balističnih raket in jedrskega orožja Severne Koreje.

Sredi teh napetosti je Severna Koreja prejšnji konec tedna izstrelila ducat balističnih raket v znak protesta proti začetku skupnih vojaških vaj med Združenimi državami in Južno Korejo.

6.38 Trump ostro nad evropske države: Pomagajte nam pri Iranu ali pa vas čaka slaba prihodnost

Ameriški predsednik Donald Trump je Natu namenil ostro opozorilo, češ da zavezništvo čaka zelo slaba prihodnost, če ne bo pomagalo odpraviti blokade Hormuške ožine. V intervjuju, objavljenem v nedeljo, je neposredno pozval evropske države, naj se pridružijo njegovim vojaškim prizadevanjem v Iranu, in napovedal, da bo morda preložil vrh s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, dokler ne bo prejel pomoči iz Pekinga, poroča Financial Times.

"Primerno je le, da tisti, ki imajo koristi od ožine, pomagajo zagotoviti, da se tam ne zgodi nič slabega," je dejal Trump in poudaril, da sta Evropa in Kitajska za razliko od ZDA močno odvisni od nafte iz Perzijskega zaliva. "Če ne bo odziva ali če bo negativen, mislim, da bo to zelo slabo za prihodnost Nata," je dodal.

Trumpove izjave iz osemminutnega telefonskega klica so prišle dan po tem, ko je pozval Kitajsko, Francijo, Japonsko, Južno Korejo in Združeno kraljestvo, naj se pridružijo skupnemu prizadevanju za odprtje ključne ladijske poti, skozi katero gre petina svetovne nafte.

Iran je ožino zaprl po napadu ZDA in Izraela, kar je sprožilo strah pred ponovnim cenovnim šokom za svetovno gospodarstvo. Poskusi ZDA, da bi prebile blokado, so bili večinoma neuspešni, mednarodne cene nafte pa so v nedeljo zvečer dosegle 106 dolarjev za sod, kar je približno 45 odstotkov več kot pred vojno.

Kljub opozorilu Trump ni prepričan, da bodo zavezniki upoštevali njegove prošnje. "Imamo nekaj, kar se imenuje Nato. Bili smo zelo prijazni. Ni nam bilo treba reči, da pomagamo Ukrajini, ki je na tisoče kilometrov od nas. Ampak pomagali smo jim. Zdaj bomo videli, ali bodo oni pomagali nam. Ker že dolgo govorim, da bomo mi tam zanje, oni pa ne bodo tam za nas. In nisem prepričan, da bodo," je še dejal.

Japonska in Avstralija sta medtem že sporočili, da ne bosta sodelovali v misiji v Hormuški ožini, katere cilj je zagotoviti prehod trgovskih ladij skozi strateško pomembno prelivno pot. Enako tudi Francija.

Britanska vlada pa razmišlja o pošiljanju brezpilotnih letalnikov v Hormuško ožino. Cilj je poslati brezpilotne letalnike za odstranjevanje min s te ključne plovne poti, da bi zagotovili nadaljnji izvoz nafte. Uradniki menijo, da bi pošiljanje ladij, ki jih je ameriški predsednik zahteval prejšnji konec tedna, lahko poslabšalo razmere.