D. Lesjak: Ponosna sem na prehojeno pot in na vse, kar še prihaja

Največje celjsko nakupovalno središče Citycenter se je v 20 letih od odprtja utrdilo kot eno ključnih stičišč trgovine in družabnega življenja ne le na Celjskem, temveč v vsej državi, in postalo pomembno središče skupnostnega življenja. Danes je tako Citycenter še mnogo več kot prostor, kjer človek lahko kupi vse razen lesene peči: tukaj se sklepajo nova prijateljstva in utrjujejo stara, odvijajo se prvi zmenki in kupujejo darila za visoke obletnice skupnih poti, tukaj se odvija sodobno življenje. To je v dobršnem delu zasluga Darje Lesjak, center managerke in njene 800-glave ekipe, ki v veliki meri živi za center in tudi v njem – skupnost za skupnost.

Citycenter Celje je bil uradno odprt 15. marca 2006. Torej v času, ko so družabna omrežja komaj dobila mlečne zobe, telefonirali smo še z Nokio, o Temuju in ChatGPT-ju pa nismo niti sanjali. Kakšna je bila tedaj perspektiva centra in kakšni izzivi so bili pred njim?

Z današnje perspektive je bil leta 2006 svet čisto drug planet. V času slovenskega tolarja smo 'tvitali' kvečjemu v živo ob kavi, vrhunec tehnologije v žepu pa je bila neuničljiva Nokia 3310, s katero si kvečjemu ulovil kakšno digitalno kačo, ne pa ugodnih ponudb na drugem koncu sveta. O kakšnem Temuju ali umetni inteligenci nismo niti sanjali – takrat je bila naša 'inteligentna pomočnica' kvečjemu gospodična na informacijah, ki je potrpežljivo razlagala, kje se najdejo nove kavbojke.

Vendar je bila naša vizija jasna in za tiste čase precej drzna: zgraditi največje in najsodobnejše nakupovalno središče v regiji, ki bo Celje končno postavilo na modni zemljevid. Odprtje Citycentra Celje marca 2006 je pomenilo ključni premik iz klasičnega trgovskega centra zgolj za nakupe v sodobno regijsko središče druženja. Perspektiva je bila vseskozi jasna: biti več kot le trgovina. Danes, ko center obeležuje 20 let, perspektiva ostaja v trajnosti in doživljajskem nakupovanju.

Vi ste na sedanji položaj prišli nekaj let pozneje. Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste prišli v Citycenter Celje?

Včasih nas življenje postavi na pravi kraj ob pravem času. Moja zgodba s Citycentrom se je namreč začela že marca 2006, ko sem kot gostja na VIP-otvoritvi prvič začutila utrip tega prostora. Spomnim se tistega občutka navdušenja, ko sem si povsem spontano rekla: Tukaj bi pa lahko delala, v tem okolju se vidim. Glede na to, da sem se ekipi pridružila le nekaj let pozneje, mi je bilo očitno tako tudi namenjeno.

Kako je torej 'odraščal' Citycenter?

V zadnjih dveh desetletjih se je Citycenter Celje iz ambicioznega novinca preobrazil v osrednjo točko regije. Garažna hiša v petih nadstropjih in s 1.600 brezplačnimi parkirnimi mesti je bila poleg bogate, raznovrstne ponudbe že takrat ključna prednost, ki je pritegnila obiskovalce v novo nakupovalno središče. Seveda pa se je center skozi leta nenehno posodabljal in nadgrajeval svojo ponudbo. Leta 2014 smo prenovili več kot 7.700 kvadratnih metrov prodajnih in skupnih površin centra. Dve leti pozneje je bila izvedena obsežna tehnološka posodobitev garažne hiše, ki je takrat dobila sodoben sistem usmerjanja s signalnimi LED-lučkami nad parkirnimi mesti ter postala še bolj pretočna in varna.

Med številnimi prenovami prodajaln velja izpostaviti celovito posodobitev trgovine Interspar leta 2022, vključno z vpeljavo digitalnih zaslonov, samopostrežnih blagajn in modernega ambienta. Citycenter Celje pa je v preteklih letih naredil tudi trajnostni preskok in se razvil v energetsko napreden objekt. Danes njegovo streho prekriva lastna sončna elektrarna, garažna hiša pa nudi največje število e-polnilnic na enem mestu v regiji. In še bi lahko naštevala.

Kako pa ste se v tem času spremenili vi?

Če sem tistega 15. marca 2006 na slovesni otvoritvi stala polna pričakovanj in morda še malce 'zelena' v svojem navdušenju, sem danes, podobno kot Citycenter, postala predvsem bolj vzdržljiva in tehnološko nadgrajena (smeh).

Skozi leta sem se naučila, da je za uspešno vodenje, tako kot za dobro garažno hišo, potreben predvsem dober sistem usmerjanja – tudi ko gre za lastne misli – in da se je včasih treba, tako kot Interspar, celovito posodobiti, da ostaneš v koraku s časom. Lahko bi rekla, da sem v teh dveh desetletjih prešla iz faze 'ambicioznega novinca' v fazo 'energetsko naprednega objekta'. Morda res nimam sončne elektrarne na glavi, imam pa zagotovo več notranje energije in precej manj strahu pred nepredvidenimi dogodki. Skratka, če sem malo hudomušna, sva oba postala bolj modra, trajnostno naravnana ter tesno povezana s Celjem in regijo.

"Nove logistike nakupovanja ter potrošniških navad in konkurence virtualnih tržnic s Kitajske ne vidimo kot bitko, ampak kot priložnost, da poudarimo tisto, česar virtualni svet nikoli ne bo imel: doživetje in človeški stik," je prepričana center managerka Darja Lesjak. Foto: Robi Valenti Kaj je bil v tem času vaš največji izziv?

Izzivov je bilo skozi leta kar nekaj. Eden večjih je bilo zagotovo obdobje pandemije, ko se je svet čez noč ustavil, mi pa smo morali najti načine, kako v teh nepredvidljivih razmerah ohraniti Citycenter Celje dostopen in še vedno povezan z ljudmi. Tudi neurja in poplave, ki so prizadela celjsko regijo, so predstavljala izziv, v katerem je bila naša prva naloga hitra organizacija pomoči in zagotavljanje varnega okolja. Vse te preizkušnje so me naučile, da sta prilagodljivost in človeški pristop ključna za dolgoročni uspeh.

Danes ste ena najbolj uspešnih blagovnih znamk v državi, če ne že tudi v širši regiji. Skupina SES je objavila, da je njene centre v Sloveniji lani obiskalo 25 milijonov ljudi, dobra dva odstotka več kot leto prej. Kakšne pa so številke za Citycenter?

Čeprav bomo uradne poslovne rezultate za preteklo leto skladno s tradicijo skupine SES objavili sredi aprila, vam lahko že zdaj z gotovostjo povem – v Citycentru Celje je bilo lani zelo živahno … Naši rezultati zvesto sledijo rasti celotne skupine SES v Sloveniji. Še več kot same številke pa nam pomeni dejstvo, da ljudje v našem nakupovalnem središču ne vidijo le trgovin, temveč prostor za druženje in doživetja. Ponosna sem, da smo del te uspešne zgodbe, ki jo piše celotna ekipa SES Slovenija.

Prihajajo pa nove preizkušnje. Sploh v zadnjih letih se narava in logistika nakupovanja ter potrošniške navade bliskovito spreminjajo pod vplivom spletnih platform s Kitajske. Kako ti trendi vplivajo na vas in kako se Citycenter Celje lahko ubrani pred konkurenco virtualnih tržnic?

Tega ne vidimo kot bitko, ampak kot priložnost, da poudarimo tisto, česar virtualni svet nikoli ne bo imel: doživetje in človeški stik. Na spletu kupiš izdelek, v Citycentru pa dobiš izkušnjo. Naši obiskovalci cenijo to, da lahko izdelek pomerijo, potipajo in takoj odnesejo domov. Poleg tega nenehno organiziramo vrhunske in velikokrat edinstvene dogodke, ki nakupovanje spremenijo v zabavo za vso družino. Ljudje k nam namreč ne pridejo le po nove čevlje, ampak na kavo s prijatelji, v otroški park Džungla ali na kosilo. Tega digitalni svet ne more nadomestiti. Dodaten aspekt je tudi dejstvo, da so kitajske platforme anonimne. Mi pa gradimo na lokalni pripadnosti in zaupanju. Ko nekdo kupi izdelek ali storitev pri naših najemnikih, ve, kje lahko uveljavlja reklamacijo, in ve, da s tem podpira lokalno gospodarstvo in delovna mesta.

V tem kontekstu je gotovo dodana vrednost človeški vidik; vaša nakupovalna destinacija še zdaleč ni zgolj nakupovalno središče, temveč tudi eno od ključnih žarišč skupnostnega življenja v Celju. Na kakšne načine se ljudje tukaj srečujejo, družijo, pogovarjajo, sodelujejo?

Citycenter Celje je že zdavnaj prerasel okvirje klasične trgovine; postal je urbano stičišče, kjer se življenje dejansko dogaja. To skupnostno energijo gradimo skozi generacijsko prepletanje: od razstav lokalnih ustvarjalcev do humanitarnih akcij Citycentrovega srca, kjer se ne srečamo le kot trgovci in kupci, ampak kot dobri sosedje, prijatelji. Spletni algoritmi morda res vedo, kaj želite kupiti, nikoli pa ne bodo znali pričarati topline osebnega srečanja na naših hodnikih, kjer se naključni klepeti pogosto spremenijo v najlepše zgodbe.

Od leta 2010 organizirate glasbeni natečaj Cityband, s katerim pomagate dotlej neuveljavljenim skupinam. Se denimo spomnite, kako je bilo, ko so v njem sodelovali Joker Out?

Seveda se spomnim; to so tisti trenutki, ko začutiš, da s projektom, kot je Cityband, resnično spreminjaš glasbeno sceno. Joker Out so sodelovali leta 2017. Že takrat so izstopali – ne le zaradi glasbe, ampak zaradi tiste neverjetne energije in karizme, ki jo imajo še danes. Takrat so bili še 'mulci' z velikimi sanjami. To je bistvo Citybanda – da smo bili in bomo tudi v bodoče odskočna deska za bende, ki danes in jutri krojijo slovensko (in svetovno) glasbo.

Citycenter Celje je torej v teh 20 letih nedvomno pustil pečat v Celju, pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Na kakšne načine se še trudite izboljševati skupnost in okolje, v katerem delujete?

V letu 2026, ko Citycenter Celje praznuje svojo 20-letnico, naš pečat ni le v trgovski ponudbi, ampak tudi v tem, kaj in kako vračamo skupnosti. Naša vizija je preprosta: biti center z visokim standardom in hkrati s čim manjšim okoljskim odtisom. Naše delovanje na tem področju temelji na treh stebrih: na trajnosti kot načinu življenja, humanitarnem delovanju in podpori lokalnemu ustvarjalnemu okolju. Tako imamo na strehi centra eno največjih fotovoltaičnih elektrarn, s katero proizvajamo lastno zeleno energijo. Med pomembnejšimi trajnostnimi ukrepi so tudi prehod na LED-osvetlitev in pametno upravljanje z energijo, namestili smo polnilnice za električna vozila, zmanjšali porabo vode s sodobnimi ekosanitarijami.

V okviru humanitarnega delovanja pa poleg številnih akcij sklada Citycentrovo srce pomagamo med drugim lokalnim šolam in zdravstvenim ustanovam z donacijami opreme in skladom za prvošolce. Odprti smo za lokalna društva, ki v našem prostoru ozaveščajo o zdravju in preventivi. Ker verjamemo v moč in pomen lokalnega okolja, v centru dajemo prostor lokalnim pridelovalcem in obrtnikom na naših tržnicah, organiziramo izobraževalne delavnice in razstave, ki bogatijo kulturno dogajanje v Celju.

Foto: Citycenter V kolikšni meri je tolikšna družbeno odgovorna drža rezultat korporativne usmeritve, koliko pa izhaja iz vaših osebnih vrednot?

Skupina SES ima jasno začrtano strategijo glede trajnosti in družbene odgovornosti, kar nam daje stabilen okvir in vire. Pri nas ne gre za vprašanje 'morati' ali 'želeti' – v resnici gre za to, da s skupino SES preprosto dihamo isto vizijo. Ko se korporativna usmeritev in osebna prepričanja tako tesno prepletejo, družbena odgovornost postane način življenja, ne pa obveznost.

Radi poudarjate, da tovrstne izzive v Citycentru premagujete kot ekipa. Kdo so vaši najožji sodelavci in sodelavke in kakšni so odnosi med vami?

Pri vsem, kar počnemo, je ključen močan podporni steber naše korporacije in zalednih služb, ki nam zagotavljajo stabilnost in strokovno zaledje. Ko pa pridemo do same operative in vsakodnevnega utripa v centru, Citycenter Celje ni projekt posameznika, temveč rezultat usklajenega delovanja moje ožje ekipe v Celju, na katero sem izjemno ponosna.

Vsak od mojih sodelavcev in sodelavk prinese v naš mozaik svoj edinstven talent, znanje in energijo. Brez njihove predanosti, profesionalizma in predvsem srčnosti Citycenter ne bi bil to, kar je danes. Naš ekipni duh se je kalil skozi leta in dejstvo, da smo kot ožja ekipa precej stalna zasedba, je naša največja moč. Ker smo že toliko časa skupaj, se resnično poznamo – vemo, kako kdo razmišlja in kdaj kdo potrebuje spodbudo. To nam omogoča tisto redko in dragoceno iskrenost: pri nas si mnenja izmenjamo neposredno in brez olepševanja, saj vemo, da vsi veslamo v isto smer.

Če povem malce bolj hudomušno, v slogu Michaela Jordana: "S talentom dobiš tekmo, z ekipo pa prvenstvo." In glede na to, da Citycenter Celje s to ekipo 'igra v prvi ligi' že dve desetletji, je očitno, da so moji sodelavci pravi šampioni.

V Citycentru dela okoli 800 ljudi; koliko jih na pamet poznate po imenih?

To je vprašanje, ki mi vedno izvabi nasmeh. Seveda bi bilo nemogoče trditi, da poznam vseh 800 imen, a priznam, da jih poznam presenetljivo veliko. Ko se zjutraj sprehodim skozi center, ne vidim le prodajalcev, varnostnikov ali čistilcev, ampak obraze, s katerimi si že leta delimo isti delovni prostor.

Kaj pa najemniki – po kakšnem ključu jih izbirate in kakšne odnose imate z njimi? So tudi oni na nek način del vaše ekipe?

Pri izboru najemnikov ne gre le za zapolnjevanje kvadratnih metrov, temveč za strateško upravljanje tako imenovanega tenant mixa oziroma strukture najemnikov. Naš cilj je ustvariti uravnoteženo ponudbo, ki zadovoljuje potrebe lokalnega okolja in hkrati sledi globalnim nakupovalnim trendom. Čeprav so najemniki samostojni pravni subjekti, so v širšem smislu vsekakor del naše razširjene ekipe. Brez njihove kakovostne ponudbe Citycenter Celje ne bi mogel ohranjati vodilnega položaja v regiji.

Na kakšen način je Citycenter Celje postal tudi center vašega življenja v teh letih? Koliko rojstnih dni in novih let, koliko življenjskih prelomnic ste obeležili v njem in z vašimi ljudi?

Ko po skoraj dveh desetletjih potegnem črto, lahko mirno trdim, da Citycenter Celje ni le moja služba, ampak prizorišče mojega vzporednega življenja, kjer smo skupaj preživeli nešteto rojstnih dni, novih let in osebnih prelomnic. Kljub temu da je tempo življenja danes včasih neizprosen, se vsako jutro še vedno z veseljem pripeljem v ta svoj 'drugi dom'. Vsi ti preživeti trenutki so stkali neprecenljive spomine in vezi, ki jih ne bi zamenjala za nobeno mirno pisarniško zavetje drugje.

Foto: Jošt Gantar Kateri je bil torej najlepši trenutek, ki ste ga doživeli tukaj?

Težko je izpostaviti le en sam trenutek, saj se je v dveh desetletjih nabralo za cel arhiv lepih spominov. Če pa bi morala zares izbirati, bi prst uperila v naše avtorske modne revije. To niso bili le dogodki z oblačili na pisti, ampak projekti, v katere smo z ekipo vložili ogromno neprespanih noči, kreativne energije in, brez pretiravanja, svoje srce. Tisti občutek v zaodrju, ko se ugasnejo luči, zasliši prva glasba in veš, da si iz nič ustvaril nekaj spektakularnega, je neopisljiv. Takrat se najbolj čuti tista naša kolektivna strast – ko vsak detajl, od osvetlitve do zadnjega koraka manekenke, odraža trud celotne ekipe. Te revije so zame simbol tistega, kar Citycenter Celje zares je: prostor, kjer se profesionalizem sreča s srcem.

Nakupovalna središča torej še zdaleč niso le brezosebni spomeniki množične potrošnje, kot se jim prevečkrat očita, temveč so lahko tudi prostori kreacije in svetlobe – če so tako zastavljena. V kolikšni meri ste uspeli s Citycentrom uresničiti to vizijo?

Če bi bil Citycenter Celje le to, 'brezoseben spomenik potrošnji', jaz verjetno ne bi zdržala tukaj niti pet let, kaj šele skoraj 20. Naša vizija je bila od samega začetka jasna. Želimo ustvarjati prostor, ki ima utrip in značaj. Mislim, da nam je to vizijo uspelo doslej dobro uresničevati prav zato, ker smo pri projektih, kot so naše avtorske modne revije ali pa na primer Cityband, iskali tisto kreativno iskro, ki je splet ne more ponuditi. Seveda je prodaja tisto, kar nas ohranja pri življenju, a zadovoljstvo obiskovalcev in tisti občutek pripadnosti, ki ga čutijo Celjani, sta tista prava potrditev. Citycenter Celje je danes živ organizem, ki diha z regijo.

To življenje je torej letos dopolnilo 20 let. Komu vse bi se ob tem mejniku zahvalili v njegovem imenu?

Seznam je resnično dolg (smeh). Nič od tega, kar smo v teh dveh desetletjih zgradili – od drznih avtorskih modnih revij do dobrodelnih projektov, ki so premikali meje – ne bi bilo mogoče brez homogene ekipe in odličnih najemnikov. Brez ljudi, ki si upajo razmišljati zunaj okvirov, ki znajo v kritičnih trenutkih stopiti skupaj in ki v vsak projekt vložijo svojo energijo in trmo, bi ostali le pri praznih načrtih. Oni so tisti nevidni motor, ki poganja ta stroj dan in noč.

Hkrati pa gre zahvala našim obiskovalcem. Oni so tisti, ki so celjski Citycenter sprejeli za svojega in mu s svojo prisotnostjo vdihnili življenje. Brez njihovega zaupanja in ponovnih obiskov bi bili le stavba na obrobju mesta, tako pa smo postali stičišče regije.

Na koncu dneva, ko ugasnejo luči in se poleže vrvež, namreč ostane le tisto najpomembnejše: Citycenter smo ljudje. In zato Citycenter Celje zame nikoli ni bil le nabor trgovin pod eno streho, temveč živ organizem, ki diha, raste in se spreminja. Ponosna sem na prehojeno pot in na vse, kar še prihaja.

Naročnik oglasne vsebine je EUROMARKT CENTER D.O.O.