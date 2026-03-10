Velika noč je eden tistih praznikov, ko se družina zbere okoli bogato obložene mize. Na njej tradicionalno ne manjkajo pirhi, sveže nariban hren, doma pečena potica in seveda velikonočna šunka, ki velja za eno glavnih jedi prazničnega zajtrka ali kosila. Jedilnik pogosto dopolnijo kruh, pomaranče ali še kakšne domače dobrote, ki ustvarijo poseben občutek prazničnega obilja.

A tudi pri tradicionalnih jedeh lahko kdaj dodamo kanček ustvarjalnosti. Eden izmed načinov, kako velikonočno klasiko predstaviti nekoliko drugače, je šunka v testu. Mehko, rahlo vzhajano testo šunko med peko objame in poskrbi, da ostane sočna, hkrati pa jed dobi prijetno kruhasto skorjo in še bogatejši okus.

Prav v testu se skriva tudi majhna skrivnost, ki lahko naredi veliko razliko. Nekaj kapljic kakovostnega bučnega olja doda testu značilno aromo in rahlo oreškasto noto, ki se odlično ujame z okusom velikonočne šunke.

Namesto šunke uporabite kuhan pršut

Za pripravo te velikonočne jedi predlagamo, da namesto klasične šunke tokrat uporabite kuhan pršut, ki je prav tako zelo priljubljen na prazničnih mizah. Gre za meso, ki je že toplotno obdelano, zato je priprava preprostejša, rezultat pa zanesljiv.

Kuhan pršut ima nekoliko bolj nežno teksturo in uravnotežen okus, zaradi česar se odlično ujame z rahlim vzhajanim testom. Med peko ostane lepo sočen, testo pa vpije del njegovih arom in ustvari še bogatejšo kombinacijo okusov.

Ko takšno "šunko" v testu na koncu pokapamo še z nekaj kapljicami kakovostnega bučnega olja Oljarne Jeruzalem SAT, dobimo popolno velikonočno jed z značilnim slovenskim pridihom.

Foto: Shutterstock

Praznična šunka v testu s štajerskim pridihom

Sestavine za testo

500 g moke za kruh

21 g svežega kvasa (pol kocke)

½ žličke soli

približno 1 dl tople vode (po potrebi malo več)

2 žlici bučnega olja Oljarne Jeruzalem SAT

Za nadev

1 kos kuhanega pršuta (približno 1 kg)

Za premaz

1 jajce

1 žlica sladke smetane

Priprava testa

V večjo skledo presejte moko in na sredini naredite manjšo jamico. Vanjo nadrobite kvas in ga prelijte z nekaj tople vode. Rahlo premešajte in pustite nekaj minut, da se kvas aktivira.

Ob robu dodajte sol, prilijte bučno olje in po potrebi še nekaj vode, nato začnite gnesti testo. Gnetit, dokler ne postane gladko, voljno in se začne ločevati od posode. Skledo pokrijte s kuhinjsko krpo in pustite, da testo pri sobni temperaturi vzhaja približno eno uro oziroma dokler se njegov volumen ne podvoji.

Oblikovanje šunke v testu

Vzhajano testo prenesite na rahlo pomokano delovno površino in ga razdelite na dva dela. Vsak kos razvaljajte tako, da bo nekoliko večji od kosa kuhanega pršuta. Na sredino enega dela položite pršut, nato ga pokrijte z drugim razvaljanim kosom testa. Robove stisnite skupaj, da šunko popolnoma zaprete v testo, odvečno testo pa po potrebi obrežite.

Tako pripravljeno šunko prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko. Pokrijte jo s krpo in pustite, da ponovno vzhaja približno eno uro.

Peka

Pečico segrejte na 170 stopinj Celzija. Medtem v skodelici razžvrkljajte jajce in sladko smetano ter z mešanico premažite testo. Šunko pecite od 50 do 60 minut oziroma dokler testo ne dobi lepe zlatorjave barve. Če začne zgornja plast testa prehitro temneti, jo lahko med peko pokrijete z aluminijasto folijo.

Ko je šunka pečena, jo vzemite iz pečice in jo pustite nekaj časa počivati na rešetki. Nato jo narežite na rezine in postrezite.

Za popoln velikonočni okus jo tik pred serviranjem rahlo pokapajte z bučnim oljem Oljarne Jeruzalem SAT, ki s svojo aromo jedi doda še bogatejši značaj.

Foto: Shutterstock

Rustikalna različica: šunka v testu z drožmi

Če imate doma pripravljene droži, lahko šunko v testu pripravite tudi s kislim testom. Takšno testo vzhaja počasneje, vendar razvije bogatejši okus in prijetno rahlo kiselkasto aromo, ki se zelo lepo ujame z mesom. Kruhasta skorja je običajno bolj hrustljava, notranjost pa ostane mehka in rahla.

Peka z drožmi je časovno nekoliko zahtevnejša, vendar številni pravijo, da je rezultat še boljši. Testo ima bolj poln okus, jed pa dobi rustikalen, domač značaj.