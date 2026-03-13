Riera v Frankfurtu lovi zadnji vlak, naslednjo oviro predstavlja znanec Olimpije

Derbi 26. kroga nemškega prvenstva bo odigran v Leverkusnu, kjer bo Bayer v soboto gostil vodilni Bayern. Bavarski stroj si je med tednom praktično že zagotovil mesto v četrtfinalu lige prvakov, Atalanta je padla s 6:1, lekarnarji pa so se uspešno zoperstavili favoriziranemu Arsenalu in iztržili remi. Bayern zaenkrat suvereno koraka proti novemu naslovu, Bayer pa nujno potrebuje točke v lovu na mesto med prvo četverico. Borussia Dortmund na domači zelenici gosti Augsburg, Albert Riera pa bo z Eintrachtom lovil nujno zmago proti Heidenheimu.

Heidenheim zaseda zadnje mesto na prvenstveni lestvici in ga pred izpadom reši le še čudežna serija, saj zaostanek za 16. St. Paulijem znaša že velikih deset točk, predzadnji Wolfsburg medtem beži za šest točk.

Heidenheim, sicer stari znanec Olimpije, s katerim so se zmaji v lanski sezoni soočili v konferenčni ligi, je torej nasprotnik po meri, da se Albert Riera z Eintrachtom čim prej vrne na zmagovito pot. Remi proti St. Pauliju v prejšnjem krogu je bil vsekakor razočaranje, mesta, ki vodijo v Evropo, pa so vse bolj oddaljena. Zaostanek za Bayerjem na šestem mestu znaša devet točk.

