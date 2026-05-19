V slovenski Toskani so se kljub dežju zbrali ljubitelji vina, kulinarike in razgledov

Deževni petek ni ustavil obiskovalcev, ki so na Zlati grič prišli po vino, ostrige, kulinariko, glasbo in pomladno doživetje med vinogradi. Dan odprtih vrat je obiskalo več kot 300 ljudi, kar je še enkrat potrdilo, da Zlati grič ni le vinska klet, ampak ena najbolj privlačnih vinsko-kulinaričnih destinacij pri nas.

Kljub dežju je bil pretekli petek na Zlatem griču živahen, družaben in poln okusov. Obiskovalci so uživali v ogledih vinske kleti, pokušinah vin, kulinaričnih dobrotah lokalnih ponudnikov, ostrigah ob penini Vintage in glasbi v živo. Organizatorji so razdelili vseh 300 jubilejnih spominskih kozarcev, med happy hour ponudbo pa je zmanjkalo vseh 200 ostrig.

Foto: Jesse Stefane Prav takšni prizori pokažejo, zakaj Zlati grič nad Slovenskimi Konjicami obiskovalci vse pogosteje doživljajo kot slovensko Toskano. Ne gre samo za kozarec vina, ampak za celoten občutek: vinogradi, razgledi, sodobna vinska klet, vinogradniški dvorec, kulinarika in umik iz vsakdanjega ritma.

Obeležitev več jubilejev

Letošnji dan odprtih vrat je povezal tudi štiri pomembne jubileje: 880 let od prve omembe Slovenskih Konjic, 35 let podjetja Zlati grič, 20 let od obnove vinogradniškega dvorca in 17 let sodobne vinske kleti. Obiskovalci so si lahko ogledali vinsko klet, prvi tudi v spremstvu enologa Saša Topolška, ter spoznali vinske linije Zlatega griča – od svežih vin do penin Carthusiana.

Foto: Jesse Stefane Posebno pozornost je pritegnila predstavitev jubilejne polnitve penine Carthusiana White z ekskluzivno etiketo, ki so jo pripravili ob 880-letnici prve omembe Slovenskih Konjic. Na dogodku so začeli zbirati prednaročila, v redni prodaji pa bo posebna polnitev na voljo od 1. junija.

Za kulinarični del so poskrbele gostilne Zlati grič, Ulipi in Unitur, za glasbeno vzdušje pa lokalni duo Nuša Pliberšek in Andraž Kolar. Dogodek je dopolnila tudi nagradna igra, v kateri je glavno nagrado, nočitev v vinogradniškem dvorcu iz 15. stoletja, prejel Janez Pohleven.

Čarobna izletniška točka

Zlati grič ni doživetje le ob posebnih dogodkih. Je prostor za počasnejši dan, za sprehod med vinogradi, obisk vinske kleti, pokušino vin, kosilo z razgledom ali kratek pobeg iz vsakdanjega ritma. Lahko je cilj za popoldanski izlet, začetek konca tedna ali razlog, da Slovenske Konjice in njihovo okolico odkrijete drugače.

Pridite na Zlati grič, rezervirajte pokušino vina, sprehodite se med vinogradi, obiščite vinsko klet in si naredite izlet, ki se začne z razgledom, nadaljuje s kozarcem vina ter konča z občutkom, da ste odkrili enega lepših kotičkov Slovenije.

