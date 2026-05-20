Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek, povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca.

"Potrdimo vam lahko le, da NPU vodi predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva. Več informacij vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka," so za STA zapisali na Generalni policijski upravi. Informacij glede tega, na katere osebe se postopek nanaša, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli razkriti.

Postopek sicer izhaja iz sklepa, ki ga je vlada, ki zdaj opravlja tekoče posle, sprejela na volilno nedeljo 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvu za notranje zadeve "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb v družbi Petrol" naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona.

Predstavniki odhajajoče vlade so največjemu trgovcu z naftnimi derivati v državi večkrat očitali, da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektorji so ugotovili krepki upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh.

V Petrolu so očitke ves čas zavračali in težave pripisali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedi občutnega dviga cen goriv ob podražitvi nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Domače povpraševanje, tako voznikov kot npr. tudi kmetov, je ob meji z Italijo in Avstrijo spremljal še velik skok povpraševanja tujih voznikov. Logistika po navedbah Petrola kljub maksimalnim naporom temu povpraševanju ni uspela slediti.