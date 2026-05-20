Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
19.18

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
pomanjkanje goriva naftni derivati NPU Petrol

Sreda, 20. 5. 2026, 19.18

1 ura, 13 minut

NPU vodi predkazenski postopek glede marčnih težav pri oskrbi z naftnimi derivati

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Pomanjkanje naftnih derivatov na bencinskih servisih. Petrol, bencin, nafta | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek, povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca.

"Potrdimo vam lahko le, da NPU vodi predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva. Več informacij vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka," so za STA zapisali na Generalni policijski upravi. Informacij glede tega, na katere osebe se postopek nanaša, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli razkriti.

Postopek sicer izhaja iz sklepa, ki ga je vlada, ki zdaj opravlja tekoče posle, sprejela na volilno nedeljo 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvu za notranje zadeve "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb v družbi Petrol" naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona.

Petrol Hrvaška
Novice Inšpekcija: Petrol je na črpalke dovažal precej manj goriva. Ga je vozil k sosedom?

Predstavniki odhajajoče vlade so največjemu trgovcu z naftnimi derivati v državi večkrat očitali, da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektorji so ugotovili krepki upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh.

V Petrolu so očitke ves čas zavračali in težave pripisali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedi občutnega dviga cen goriv ob podražitvi nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Domače povpraševanje, tako voznikov kot npr. tudi kmetov, je ob meji z Italijo in Avstrijo spremljal še velik skok povpraševanja tujih voznikov. Logistika po navedbah Petrola kljub maksimalnim naporom temu povpraševanju ni uspela slediti.

Black Cube
Novice Black Cube in Petrol: vohunstvo in sabotaža?
Pomanjkanje naftnih derivatov na bencinskih servisih. Petrol, bencin, nafta
Novice Petrol opozarja na škodo zaradi neupravičenih očitkov glede oskrbe z gorivom
Tiskovna konferenca družbe Petrol. Sašo Berger
Novice Petrol: Rezultati so bistveno pod pričakovanji
pomanjkanje goriva naftni derivati NPU Petrol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.