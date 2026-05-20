Slovenska hokejska reprezentanca bo manj kot 24 ur po torkovi točki proti Slovakom (poraz po izvajanju kazenskih strelov) znova na delu. Četrto tekmo svetovnega prvenstva v Fribourgu igra ob 20.20 proti Švedom, ki prvenstva niso odprli po željah in so pri treh točkah. Toliko jih imajo tudi Slovenci, katerih cilj je obstanek med elito, za kar se bo treba izogniti zadnjemu, osmemu mestu v skupini. Tekmo bo v vratih začel Žan Us. V Fribourgu je popoldne Italija namučila Češko, a na koncu vseeno ostala brez prve zmage (1:3). V Zürichu so še neporaženi domačini s kar 9:0 odpravili Avstrijo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sreda, 20. maj

"Na takem tekmovanju je treba imeti kratek spomin, ne glede na to, ali zmagaš ali izgubiš, saj si tekme sledijo hitro," so pred odhodom na svetovno prvenstvo elite v Švici izpostavljali v slovenski reprezentanci. Ta je v torek pozno zvečer dosegla tretjo točko na tekmovanju, že danes pa bo spet v akciji.

Potem ko so Slovenci za začetek presenetili Čehe v podaljšku (3:2), nato pa izgubili z Norveško (0:4), so včeraj proti Slovakom dosegli točko po porazu po izvajanju kazenskih strelov (4:5). V prvih dveh tretjinah so bili v podrejenem položaju, nato pa se je razmerje moči povsem spremenilo, Slovenci so prevladovali, izsilili podaljšek, v katerem so bili precej boljši tekmec, a se je Slovaška izvlekla in nazadnje le vknjižila načrtovano zmago.

Manj kot 24 ur po izčrpavajoči tekmi bodo varovanci Eda Terglava spet na velikem odru BCF Arene v Fribourgu. Tekmec bo hokejska velesila Švedska – in to spočita. Skandinavci, ki so imeli torek prost dan tekmovanja, prvenstva niso začeli po željah. Na računu imajo po treh tekmah le eno zmago in tri točke, je pa res, da so že igrali tako proti Kanadi kot Češki. Proti obema so izgubili (3:5, 3:4), premagali pa so Dansko (6:2).

"Podobno bo kot zadnjič, ko smo takoj naslednji dan igrali proti Norvežanom, a to bo še težji nasprotnik. Švedi bodo več igrali s ploščkom. Moramo se čim bolje spočiti, nato pa čim bolj odgovorno igrati in upati na najboljše," je po včerajšnjem porazu dejal napadalec Ken Ograjenšek.

S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine do zdaj igrala trikrat, zmage še nima. Na zadnji medsebojni tekmi so bili Švedi lani na domačem terenu v Stockholmu boljši s 4:0. Ekipi sta se merili tudi v četrtfinalu olimpijskih iger v Sočiju, tudi takrat je zmagala Švedska.

Slovenci bodo imeli v četrtek tekme prost dan, v petek (16.20) sledi obračun s Kanado, v soboto (12.20) se bodo merili z Dansko, za konec prvenstva pa se bodo v ponedeljek ob 20.20 udarili še z Italijo.

Švica nadigrala Avstrijo, Italija namučila Češko

Jakub Flek je zadel za vodstvo Češke z 2:1. Foto: Reuters Sredin spored se je začel ob 16.20, ko v slovenski skupini Češka vlogo favorita poskušala potrditi proti Italiji. A ji ni bilo lahko. Italijani, ki bodo zadnji slovenske tekmeci in najverjetneje glavni tekmeci za obstanek, so sredi tekme povedli z golom Nicka Saracina. Marek Alscher je v zadnji tretjini poskrbel za izenačenje, Jakub Flek pa za vodstvo Čehov z 2:1. Italijo je tako dolgo v igri za zmago držal vratar Damian Clara, ki je zaustavil kar 55 čeških strelov. Končni izid 3:1 je s ploščkom v prazen gol v zadnji minuti postavil Dominik Kubalik. Italija tako po štirih odigranih tekmah ostaja na zadnjem mestu skupine B brez ene same točke.

Švica je napolnila gol Avstrije. Foto: Guliverimage

V Zürichu si nasproti stojijo lanski finalisti Švicarji in Avstrijci. Obe reprezentanci sta bili pred začetkom tekme pri maksimalnih devetih točkah, slovenski severni sosedi so imeli sicer lažji razpored v začetku prvenstva, a so bili s tremi zmagami zagotovo bolj samozavestni. V torek so premagali Latvijo, prvi mož pa je bil vratar Atte Tolvanen. A so hitro izkusili moč gostiteljev. Ti so štirikrat zadeli že v prvi tretjini. V drugi so dodali še tri zadetke, v zadnji pa dva. Končni izid je bil tako 9:0.

Zvečer bodo na delu še branilci naslova Američani, ki so pri eni zmagi, in Nemci, ki so še brez točk.

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR