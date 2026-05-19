"Ameriški imperij propada. To mora storiti Evropa."

Ameriški imperij propada, zato mora Evropa prevzeti odgovornost za ohranitev svobodnega in demokratičnega reda, je prepričan avstrijski novinar in pisatelj Hans Rauscher.

"Ali lahko Kitajska in ZDA presežejo tako imenovano Tukididovo past in ustvarijo novo paradigmo za odnose med velikimi silami?" se je ob nedavnem obisku Donalda Trumpa na Kitajskem vprašal kitajski predsednik Ši Džinping.

Tukididova past za ZDA in Kitajsko?

Tukididova past (ime je dobila po starogrškem zgodovinarju Tukididu, ki je opisoval peloponeško vojno med Šparto, državo v zatonu, in Atenami, državo v vzponu) je položaj, ko do tedaj prevladujoča sila zaradi občutka ogroženosti sproži vojno proti sili, ki se vzpenja proti prevladi.

Namig je bil seveda jasen: ZDA so sila v zatonu, ki se poslavlja s položaja države številka ena na svetu, Kitajska, ki ji avtoritarno vlada komunistična partija, pa je država v vzponu, ki se bliža položaju številke ena na svetu.

Trumpova spodletela politika

Avstrijski novinar Hans Rauscher meni, da je Šijevo oceno o zatonu ZDA mogoče utemeljiti: "To še posebej velja za ZDA pod 'vodstvom' osebnosti, kot je Trump, ki se obdaja z od smešno nesposobnimi do popolnoma norimi kadri. Izvedel je čistko v akademskih krogih, na visokih vladnih položajih in v vojski, ki ogroža sposobnost delovanja ZDA. Pustil je, da ga je njegov prijatelj Benjamin Netanjahu zapeljal v zgrešeno vojno proti Iranu. Seje sovražne delitve znotraj ameriške družbe in slabi narod ter je na koncu namerno in popolnoma nesmiselno odtujil svoje največje zaveznike v Evropi."

Je Donald Trump voditelj sile v zatonu, Ši Džinping pa voditelj sile v vzponu? Foto: Guliverimage

Ši je že večkrat odkrito izjavil, da je svetovni red, ki so mu po letu 1945 dominirale ZDA, na robu propada. Ta svetovni red mnogi zavračajo, a kljub vsem prestopkom in (vojnim) zločinom ZDA je prinesel stabilnost, svobodo in blaginjo velikemu delu sveta, Evropo pa zaščitil pred grožnjo agresivnega sovjetskega komunizma, poudarja Rauscher v Der Standardu.

Evropo hkrati ogrožata Putinov in Trumpov imperializem

Avstrijski novinar ob tem spomni na ameriško zgodovinarko Anne Applebaum, ki trdi, da je Evropa ogrožena zaradi imperializma dveh voditeljev: imperializma Vladimirja Putina, ki želi Moskvi povrniti nekdanji vpliv, vsaj v vzhodni Evropi, in Trumpovega imperializma, ki Evropejce vidi kot vazale. Oba imperializma želita uničiti EU.

"Vendar pa je evropski red ogrožen tudi od znotraj, in sicer zaradi naraščajoče moči skrajne desnice v ključnih državah. V Veliki Britaniji želijo Keira Starmerja, ki si je po polomu z brexitom prizadeval za ponovno pridružitev EU, z oblasti vreči ljudje iz njegove stranke, ker so laburisti na lokalnih volitvah doživeli hud poraz proti skrajno desni stranki Nigla Faragea. V Franciji bi lahko skrajno desni naslednik Marine Le Pen Jordan Bardella leta 2027 postal predsednik države. V Nemčiji ima skrajno desna AfD v anketah od pet do šest odstotnih točk prednost pred CDU. Obstajajo ugibanja o padcu kanclerja Friedricha Merza," pojasnjuje Rauscher.

Orbanov padec kot dobra novica

Kot piše avstrijski novinar, ZDA niso več stabilizacijska sila, vsaj ne pod Trumpom, verjetno pa ne bodo niti pod njegovim trumpističnim naslednikom v Beli hiši.

Je Evropa v primežu Trumpovega in Putinovega imperializma? Foto: Guliverimage

Po drugi strani po Rauscherjevem mnenju obstajajo spodbudni znaki. Madžari so odločno izglasovali odstavitev svojega dolgoletnega avtokrata in kleptokrata Viktorja Orbana. Nacionalni populisti po vsem svetu, zlasti v ZDA, so ga imeli za vzornika. Zdi se tudi, da se Evropejci zdaj strinjajo, da bodo svojo spravljivo politiko do Trumpa nadomestili s strožjim pristopom. Naučiti se morajo živeti z upadanjem ZDA. Predvsem pa se zdi, da Putinova politika agresije proti Ukrajini propada.

Ključno vprašanje za Evropo?

"Vendar bo ključno vprašanje, ali je mogoče prekiniti val desničarskega populizma in skrajne desnice v Evropi. Evropa mora prevzeti odgovornost za ohranitev lastnega liberalno-demokratičnega reda," je še poudaril Rauscher.