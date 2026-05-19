Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
19. 5. 2026,
19.41

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Viktor Orban Keir Starmer Nigel Farage Jordan Bardella Marine Le Pen Evropa ZDA Rusija Kitajska Ši Džinping Donald Trump Vladimir Putin Anne Applebaum Hans Rauscher

Torek, 19. 5. 2026, 19.41

21 minut

"Ameriški imperij propada. To mora storiti Evropa."

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump in Marco Rubio | Evropa se bo morala naučiti živeti z zatonom ZDA, je prepričan Hans Rauscher. | Foto Guliverimage

Evropa se bo morala naučiti živeti z zatonom ZDA, je prepričan Hans Rauscher.

Foto: Guliverimage

Ameriški imperij propada, zato mora Evropa prevzeti odgovornost za ohranitev svobodnega in demokratičnega reda, je prepričan avstrijski novinar in pisatelj Hans Rauscher.

"Ali lahko Kitajska in ZDA presežejo tako imenovano Tukididovo past in ustvarijo novo paradigmo za odnose med velikimi silami?" se je ob nedavnem obisku Donalda Trumpa na Kitajskem vprašal kitajski predsednik Ši Džinping.

Tukididova past za ZDA in Kitajsko?

Tukididova past (ime je dobila po starogrškem zgodovinarju Tukididu, ki je opisoval peloponeško vojno med Šparto, državo v zatonu, in Atenami, državo v vzponu) je položaj, ko do tedaj prevladujoča sila zaradi občutka ogroženosti sproži vojno proti sili, ki se vzpenja proti prevladi.

Nekaj
Novice Moskva neprijetno presenetila Zahod: nihče ni pričakoval tega

Namig je bil seveda jasen: ZDA so sila v zatonu, ki se poslavlja s položaja države številka ena na svetu, Kitajska, ki ji avtoritarno vlada komunistična partija, pa je država v vzponu, ki se bliža položaju številke ena na svetu.

Trumpova spodletela politika

Avstrijski novinar Hans Rauscher meni, da je Šijevo oceno o zatonu ZDA mogoče utemeljiti: "To še posebej velja za ZDA pod 'vodstvom' osebnosti, kot je Trump, ki se obdaja z od smešno nesposobnimi do popolnoma norimi kadri. Izvedel je čistko v akademskih krogih, na visokih vladnih položajih in v vojski, ki ogroža sposobnost delovanja ZDA. Pustil je, da ga je njegov prijatelj Benjamin Netanjahu zapeljal v zgrešeno vojno proti Iranu. Seje sovražne delitve znotraj ameriške družbe in slabi narod ter je na koncu namerno in popolnoma nesmiselno odtujil svoje največje zaveznike v Evropi."

Je Donald Trump voditelj sile v zatonu, Ši Džinping pa voditelj sile v vzponu? | Foto: Guliverimage Je Donald Trump voditelj sile v zatonu, Ši Džinping pa voditelj sile v vzponu? Foto: Guliverimage

Ši je že večkrat odkrito izjavil, da je svetovni red, ki so mu po letu 1945 dominirale ZDA, na robu propada. Ta svetovni red mnogi zavračajo, a kljub vsem prestopkom in (vojnim) zločinom ZDA je prinesel stabilnost, svobodo in blaginjo velikemu delu sveta, Evropo pa zaščitil pred grožnjo agresivnega sovjetskega komunizma, poudarja Rauscher v Der Standardu.

Evropo hkrati ogrožata Putinov in Trumpov imperializem

Avstrijski novinar ob tem spomni na ameriško zgodovinarko Anne Applebaum, ki trdi, da je Evropa ogrožena zaradi imperializma dveh voditeljev: imperializma Vladimirja Putina, ki želi Moskvi povrniti nekdanji vpliv, vsaj v vzhodni Evropi, in Trumpovega imperializma, ki Evropejce vidi kot vazale. Oba imperializma želita uničiti EU.

Rdeča armada na rdečem trgu obletnica - leta 2017
Novice Velika zmota, ki se širi po svetu?

"Vendar pa je evropski red ogrožen tudi od znotraj, in sicer zaradi naraščajoče moči skrajne desnice v ključnih državah. V Veliki Britaniji želijo Keira Starmerja, ki si je po polomu z brexitom prizadeval za ponovno pridružitev EU, z oblasti vreči ljudje iz njegove stranke, ker so laburisti na lokalnih volitvah doživeli hud poraz proti skrajno desni stranki Nigla Faragea. V Franciji bi lahko skrajno desni naslednik Marine Le Pen Jordan Bardella leta 2027 postal predsednik države. V Nemčiji ima skrajno desna AfD v anketah od pet do šest odstotnih točk prednost pred CDU. Obstajajo ugibanja o padcu kanclerja Friedricha Merza," pojasnjuje Rauscher.

Orbanov padec kot dobra novica

Kot piše avstrijski novinar, ZDA niso več stabilizacijska sila, vsaj ne pod Trumpom, verjetno pa ne bodo niti pod njegovim trumpističnim naslednikom v Beli hiši.

Je Evropa v primežu Trumpovega in Putinovega imperializma? | Foto: Guliverimage Je Evropa v primežu Trumpovega in Putinovega imperializma? Foto: Guliverimage

Po drugi strani po Rauscherjevem mnenju obstajajo spodbudni znaki. Madžari so odločno izglasovali odstavitev svojega dolgoletnega avtokrata in kleptokrata Viktorja Orbana. Nacionalni populisti po vsem svetu, zlasti v ZDA, so ga imeli za vzornika. Zdi se tudi, da se Evropejci zdaj strinjajo, da bodo svojo spravljivo politiko do Trumpa nadomestili s strožjim pristopom. Naučiti se morajo živeti z upadanjem ZDA. Predvsem pa se zdi, da Putinova politika agresije proti Ukrajini propada.

Ključno vprašanje za Evropo?

"Vendar bo ključno vprašanje, ali je mogoče prekiniti val desničarskega populizma in skrajne desnice v Evropi. Evropa mora prevzeti odgovornost za ohranitev lastnega liberalno-demokratičnega reda," je še poudaril Rauscher.

Ši Džinping
Novice So to dnevi, ko Kitajska namesto ZDA postaja številka ena na svetu?
Viktor Orban
Novice Avstrijski častnik: Če Putin zmaga, bo Orban pripeljal ruske vojake na mejo z Avstrijo
Timothy Snyder
Novice Mož, ki bi ga Putin verjetno najraje utopil v žlici vode
Vladimir Putin
Novice Kaj se dogaja v Moskvi? "Putin ali krogla."
Poljakinja
Novice Poljska katastrofa: je to sporočilo tudi za Slovenijo?
Stephen Kotkin
Novice "ZDA se pripravljajo na morebitno vojno s Kitajsko"
Aleksej in Julija Navalni
Novice Je to pravi razlog, zaradi katerega je moral umreti Navalni?
Stalin
Novice Prosili so ga, naj ostane, nato pa jih je vse pobil
Stephen Kotkin
Novice "Putin se je pripravljen vojskovati do konca"
Viktor Orban Keir Starmer Nigel Farage Jordan Bardella Marine Le Pen Evropa ZDA Rusija Kitajska Ši Džinping Donald Trump Vladimir Putin Anne Applebaum Hans Rauscher
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.