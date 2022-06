Mož, ki bi ga Putin verjetno najraje utopil v žlici vode

Timothy Snyder je velik strokovnjak za zgodovino srednje in vzhodne Evrope v 20. stoletju. Med drugim je avtor knjig Krvave dežele: Evropa med Hitlerjem in Stalinom ter Črna prst: holokavst kot zgodovina in svarilo.

Timothy Snyder je velik strokovnjak za zgodovino srednje in vzhodne Evrope v 20. stoletju. Med drugim je avtor knjig Krvave dežele: Evropa med Hitlerjem in Stalinom ter Črna prst: holokavst kot zgodovina in svarilo. Foto: Guliverimage

Američan Timothy Snyder je eden od najbolj znanih zgodovinarjev na svetu. Je zlasti strokovnjak za zgodovino srednje in vzhodne Evrope v 20. stoletju. Že leta je opozarjal na to, da ruskega predsednika Vladimirja Putina navdihuje ruski skrajno desni mislec Ivan Iljan.

Fašizem kot kult iracionalnosti, ki časti nasilje

Z izbruhom vojne v Ukrajini je Snyder seveda postal še bolj zanimiv za zahodne medije. Tako je med drugim maja letos za New York Times napisal komentar, v katerem brez dlake na jeziku Putinovo Rusijo označuje za fašistično državo.

Snyder fašizem označuje kot kult, ki zagovarja iracionalnost in časti nasilje. Kot pravi, obstajajo nesoglasja glede tega, kaj so značilnosti fašizma. Toda današnja Rusija izpolnjuje večino meril, ki jih znanstveniki običajno uporabljajo za opis fašizma.

Snyder o Putinovem fašističnem režimu

Rusija ima po Snyderjevem mnenju kult vodje, Vladimirja Putina. Ima kult mrtvih, ki je organiziran okoli druge svetovne vojne. In ima mit o pretekli zlati dobi imperialne veličine, ki jo bo obnovila vojna zdravilnega nasilja – morilska vojna proti Ukrajini.

Snyder o Vladimirju Putinu:

Kot poudarja ameriški zgodovinar, bi časovnik popotnik, ki bi iz 30. let preteklega stoletja prišel v današnjo Putinovo Rusijo, brez težav prepoznal Putinov režim kot fašističen: simbol Z, množični shodi, propaganda, vojna kot očiščevalno dejanje nasilja in jame s trupli po ukrajinskih mestih.

Fašistični jezik

Vojna proti Ukrajini ni le vrnitev tradicionalnega fašističnega bojevanja, ampak tudi vrnitev k tradicionalnemu fašističnemu jeziku in praksi, je prepričan Snyder.

Ta tradicionalni fašistični jezik in praksa se po Snyderjevem mnenju kažeta v upravičevanju koloniziranja drugih ljudstev, v prepričanju, da je Rusija zaradi svoje starodavne preteklosti nedolžna in da je obstoj Ukrajine mednarodna zarota. In v prepričanju, da je vojna odgovor.

O fašistični uničevalni vojni in množičnih grobiščih

"Ker Putin govori o fašistih kot o sovražniku, bi morda težko razumeli, da bi lahko bil v resnici fašist. Toda v ruski vojni proti Ukrajini 'nacist' pomeni samo 'podčloveški sovražnik' – nekdo, ki ga Rusi lahko ubijejo," poudarja Snyder.

Snyder o ruskem fašističnem mislecu Ivanu Iljinu:

Sovražni govor, usmerjen proti Ukrajincem, olajša njihovo pobijanje, kar smo lahko videli v Buči, Mariupolu in drugih delih Ukrajine. Množična grobišča niso neka vojna nesreča, ampak pričakovana posledica fašistične uničevalne vojne, je prepričan zgodovinar.

Putinov shizofašizem?

Glede Putinovega zatrjevanja, da se v Ukrajini ruska vojska bojuje proti nacistom, Snyder pravi: "Fašisti, ki druge ljudi imenujejo fašisti, je fašizem, ki je kot kult iracionalnosti pripeljan do svoje nelogične skrajnosti. /.../ Imenovati druge za fašiste, medtem ko si fašist, je bistvena putinistična praksa." Ta Putinov fašizem je Snyder poimenoval shizofašizem.

Glede tega, kako premagati fašizem, Snyder opozarja, da fašizem ni stališče v debati, ampak kult volje, ki izžareva fikcijo. Gre za mistiko o človeku, ki z nasiljem zdravi svet, in to mistiko bo propaganda vzdrževala do konca. To mistiko je mogoče odpraviti le s tem, da se prikaže šibkost vodje.

Se demokracija po svetu umika?

"Fašističnega voditelja je treba premagati, kar pomeni, da morajo tisti, ki nasprotujejo fašizmu, narediti, kar je treba, da ga premagajo. Šele takrat se miti zrušijo."

Zgodovinar Snyder je na strani tistih, ki v Putinovi Rusiji vidijo fašistično državo, Putina pa imajo za novega Hitlerja. Foto: Guliverimage

Snyder tudi črnogledo opozarja, da je tako kot v 30. letih preteklega stoletja demokracija v defenzivi in da so fašisti začeli vojne proti svojim sosedom.

Nas čakajo temna desetletja?

"Če Rusija zmaga v Ukrajini, to ne bo samo uničenje demokracije s silo, čeprav je že to dovolj slabo. To bo demoraliziralo demokracije tudi drugod po svetu. Še pred vojno so bili ruski prijatelji – Marine Le Pen, Viktor Orban, Tucker Carlson – sovražniki demokracije. Fašistične zmage na bojišču bi potrdile, da moč odloča o tem, kdo ima prav, da je razum za zgube in da morajo demokracije propasti."

"Če se Ukrajina ne bi uprla, bi bila to temna pomlad za demokrate po vsem svetu. Če Ukrajina ne bo zmagala, lahko pričakujemo desetletja teme," še svari Snyder.