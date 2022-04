Putinov nekdanji svetovalec: Z Ukrajino obsedeni Putin je stopil v past

Nekdanji svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Gleb Pavlovski je prepričan, da se je Putin z napadom na Ukrajino močno uštel in sprožil konflikt, ki bi se lahko na koncu prelil čez meje Ukrajine in morda zanetil večji požar.

Gleb Pavlovski je bil v času Sovjetske zveze protikomunistični oporečnik in je bil tudi kaznovan s triletnim t. i. notranjim izgnanstvom. Notranje izgnanstvo je bilo v Sovjetski zvezi prisilna izselitev v določeno odročno naselje. Po propadu komunizma je postal politični svetovalec in je bil med drugim od leta 1996 do leta 2011 svetovalec v Kremlju.

Od Putinovega svetovalca do Putinovega kritika

Pozneje je Pavlovski postal Putinov kritik. Pred dnevi se je s Pavlovskim po spletu pogovarjal novinar gruzijske podružnice ameriškega medija Radio Free Europe/Radio Liberty.

Pavlovski je v intervjuju med drugim povedal, da je Putin z napadom na Ukrajino stopil v past. Kot pravi Pavlovski, je bila ruska politika do Ukrajine mišljena kot vzvod za pritisk na Zahod, da bi ta privolil v razpravo o varnostnih vprašanjih.

Je Putin manično obseden z Ukrajino?

"To je strateška igra. Vendar sem bil osupel, ko sem videl, da je (Putin, op. p.) zavrgel vse pogajalske priložnosti glede resnične varnosti Rusije in se namesto tega odločil za ta čuden pogrom, ki ga imenuje 'posebna vojaška operacija'."

Po mnenju Gleba Pavlovskega je Vladimir Putin, ki je manično obseden z Ukrajino, odločitev za napad sprejel sam. Nihče drug ne bi sprožil napada na Ukrajino, je prepričan Pavlovski. Foto: Guliverimage

Napad na Ukrajino je Putinova osebna odločitev, je prepričan Pavlovski. "Nihče, vključno z mano, se ni zavedal, kako manično obseden je moral biti z Ukrajino." Pavlovski meni, da se je Putin z invazijo na Ukrajino močno uštel.

Se bo ruski napad na Ukrajino končal do 9. maja?

Pavlovski pravi, da bo Rusija poskušala obdržati ozemlja, ki jih je do zdaj zasegla, zlasti tista, ki ležijo ob Azovskem morju, vendar bo to odvisno od pripravljenosti Ukrajincev na pogajanja in ustavitev spopadov.

Nekdanji Putinov svetovalec verjame, da Putin upa, da bodo spopadi končani do 9. maja, ko bo Rusija proslavljala zmago nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Takrat so na Rdečem trgu v Moskvi ponavadi vojaške parade z vojaki, tanki in drugo oborožitvijo.

Lahko izbruhne vojna med Rusijo in Natom?

"Če bo premirje doseženo pred 9. majem, da bo Rusija to lahko proslavila in 'prodala' kot zmago, potem je to dober izid. Če ne, ne bomo imeli miru, pogajanja se bodo zavlekla in Rusija bo imela še večje težave zaradi sankcij," napoveduje Pavlovski.

Na Rdečem trgu v Moskvi je vsako leto na dan zmage nad nacistično Nemčijo velika vojaška parada (na fotografiji je parada iz leta 2016). Pavlovski meni, da Putin upa, da bo vojno v Ukrajini končal do 9. maja in da mu jo bo uspelo prikazati kot zmago. Foto: Guliverimage Če pa se Rusija ne bo odločila za mir, ampak nadaljevala vojno, bo morda v Ukrajini storila stvari, zaradi katerih se bo ta konflikt stopnjeval na nepredvideno raven. Ta naslednja raven se bo odvijala onkraj meja Ukrajine in se lahko razvije v konvencionalno vojno med Rusijo in Natom, meni nekdanji Putinov svetovalec.

Strnitev Rusov okrog Putina?

Če se bo vojna proti Ukrajini zavlekla, kar bo zahtevalo vse več ruskih žrtev in uničenja vojaške opreme, hkrati pa bodo sankcije vse bolj stiskale Ruse, to po mnenju Pavlovskega ne bo spodbudilo Rusov, da se bodo obrnili proti Putinu, ampak se bo verjetno zgodilo ravno nasprotno – torej da se bodo še bolj strnili okrog njega.

Pavlovski je zadržan do napovedi, da bi se lahko oligarhi obrnili proti Putinu. Kot pravi, oligarhi niso nikoli vladali Rusiji, niti v času šibkega predsednika Borisa Jelcina. Prav tako oporeka napovedim, da se bodo pripadniki Putinovega oblastnega kroga začeli odmikati od njega.

Zaradi morebitnega tekmeca živčni Putin?

Glede nekdanjega Putinovega sodelavca Antolija Čubajsa, ki je pred nekaj tedni zapustil Rusijo in domnevno odšel v Turčijo, Pavlovski pravi, da Čubajs ni bil del Putinovega notranjega kroga. Če bi bil, mu zagotovo ne bi dovolili odhoda iz Rusije.

Pavlovski pravi, da Putin ni preveč delaven človek in da običajne vsakodnevne državne posle, ki so povezani z vodenjem države, opravljajo njegovi tesni sodelavci. Foto: Guliverimage

A to še ne pomeni, da se Putin ne more soočiti s kakšnim tekmecem, nenazadnje tudi s kom iz njegovega ožjega kroga. "Niso idealisti. Imajo svoje načrte glede oblasti. Vsi čakajo na prenos oblasti. In to Putina dejansko dela precej živčnega, ker je obkrožen z ljudmi, ki hrepenijo po njegovem prestolu," ugotavlja Pavlovski.

A nekdanji Putinov svetovalec tudi opozarja: "Putin je otrok sistema. Putin bo – tako ali drugače – odšel, toda sistem bo ostal."