Pred srečanjem Trumpa in Putina izredni sestanek članic EU

Zunanji ministri članic EU bodo danes na izredni videokonferenci govorili o nadaljnjih korakih glede Ukrajine pred za petek načrtovanim srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina. Evropski predstavniki vztrajajo, da morata biti Evropa in Ukrajina del pogajanj med Washingtonom in Moskvo.

Ministrsko srečanje je v nedeljo sklicala visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas, ki je poudarila, da mora vsako dogovarjanje med ZDA in Rusijo vključevati Ukrajino in EU, saj gre za vprašanje varnosti Ukrajine in Evrope.

Trump je glede dogovora za končanje vojne v Ukrajini, ki ga želi skleniti s Putinom, dejal, da bosta strani morali pristati na izmenjavo ozemelj, a podrobnosti ni navedel.

Zelenski: Vsak dogovor o Ukrajini brez našega sodelovanja je mrtvorojen

Srečanje Trumpa in Putina naj bi po zdajšnjih načrtih potekalo brez navzočnosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, čeprav v Washingtonu dopuščajo možnost, da bi na njem sodeloval. Zelenski je sicer opozoril, da bo vsak dogovor o Ukrajini brez njenega sodelovanja mrtvorojen.

Vodje evropskih diplomacij naj bi danes govorili tudi o razmerah v Gazi, potem ko je Izrael napovedal širitev ofenzive v enklavi.