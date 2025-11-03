Donald Trump Rusijo in Kitajsko obtožuje tajnih jedrskih poskusov

Prejšnji teden je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bodo obnovili jedrske poskuse. Zdaj trdi, da tudi Rusija in Kitajska izvajata tajne jedrske poskuse. "Rusija izvaja poskuse, Kitajska izvaja poskuse, vendar o tem ne govorita," je Trump dejal v intervjuju, ki je bil v nedeljo predvajan na CBS.

Ameriški predsednik Donald Trump je Rusijo in Kitajsko obtožil tajnih jedrskih poskusov. "Ni nujno, da veste, kje izvajajo poskuse. Izvajajo jih globoko pod zemljo, kjer ljudje v resnici ne vedo, kaj se dogaja med poskusi," je dodal Trump.

Poskusi se izvajajo tudi v Severni Koreji in Pakistanu. "Nočem, da smo edina država, ki ne izvaja poskusov," je dejal ameriški predsednik. Za svoje trditve ni predložil nobenih dokazov, piše časopis Zeit.

Sistemski preizkusi brez jedrskih eksplozij

Trump je v sredo napovedal nadaljevanje preizkušanja jedrskega orožja, kar je sprožilo mednarodno zaskrbljenost in zmedo. Ameriški minister za energijo Chris Wright je nato pojasnil, da napovedani preizkusi jedrskega orožja v ZDA ne bodo vključevali jedrskih eksplozij. "Testiranje, o katerem govorimo, je sistemsko. To niso jedrske eksplozije," je povedal za Fox News. Preizkusili bodo nove orožne sisteme. Pregledane bodo vse druge komponente jedrskega orožja – brez detonacije jedrske bojne glave.

Wright je dejal, da je posodobitev jedrskega arzenala ključna prednostna naloga, češ da je velik del njihovega orožja star. "Arzenal je treba posodobiti, da bi ohranili vodilno vlogo v svetu. To je edini način za zagotovitev miru v tujini in blaginje doma," naj bi dejal.

Nazadnje so ZDA preizkus jedrskega orožja izvedle leta 1992. Skupaj z Rusijo in Kitajsko so se do zdaj držale desetletja trajajočega moratorija na podzemne jedrske eksplozije. V intervjuju za CBS je Trump na vprašanje, ali bo v ZDA prvič po letu 1992 detonirano jedrsko orožje, odgovoril: "Pravim, da bomo preizkusili jedrsko orožje, tako kot to počnejo druge države, da."

Vendar pa imajo ZDA obsežen program za zagotavljanje zanesljivosti svojega jedrskega arzenala. To vključuje računalniške simulacije, preizkuse z jedrskim materialom, ki ne povzročijo verižne reakcije, ter preizkuse raketnih in bojnih glav. Po mnenju nekaterih strokovnjakov s takšnimi ukrepi jedrski poskusi niso potrebni.