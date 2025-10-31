Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
31. 10. 2025,
7.51

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88

Natisni članek

Natisni članek
jedrsko orožje izjava Donald Trump

Petek, 31. 10. 2025, 7.51

30 minut

Podpredsednik ZDA Vance potrdil potrebo po ameriških jedrskih poskusih

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88
Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Podpredsednik ZDA JD Vance je v četrtek, nekaj ur potem, ko je predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal ameriške poskuse z jedrskim orožjem, izjavil, da so ti poskusi potrebni za preverjanje delovanja ameriških jedrskih zalog.

Trump je v četrtek med obiskom Južne Koreje objavil, da bodo ZDA ponovno začele preizkušanje jedrskega orožja. Pri tem ni bilo jasno, ali se napoved nanaša na testiranje jedrskih konic ali zgolj sistemov, ki lahko prenašajo tudi jedrske konice.

"Včasih je treba stvari preizkusiti, da se prepričaš, da delujejo in da delujejo pravilno. Naj bo jasno, vemo, da delujejo pravilno, vendar je treba to stalno preverjati in predsednik želi samo zagotoviti, da to počnemo," je izjavil Vance.

Donald Trump
Novice Trump pohitel za Rusijo in odredil nadaljevanje preizkušanja jedrskega orožja

Izjava je povzročila zaskrbljenost po vsem svetu

Trumpova objava je povzročila zaskrbljenost po vsem svetu. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je opozoril, da jedrska testiranja pod nobenimi pogoji niso dopustna.

"Guterres že nekaj časa poudarja, da so trenutna jedrska tveganja že zaskrbljujoče visoka in se je treba izogibati vsem dejanjem, ki bi lahko pripeljala do napačnih ocen ali eskalacije s katastrofalnimi posledicami," je izjavil Stephane Dujarric.

Dodal je, da je bilo v zadnjih 80. letih, odkar obstajajo ZN, opravljenih 2 tisoč jedrskih testov. "Z vidika ZN jedrski poskusi nikoli in pod nobenimi pogoji ne smejo biti dovoljeni," je dejal.

Vladimir Putin na novinarski konferenci
Novice Ameriški agenti poročajo o Putinu. Novice so slabe.
Donald Trump, Ši Džinping
Novice Trump in Ši dosegla enoletni sporazum #video
jedrsko orožje izjava Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.