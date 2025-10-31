Podpredsednik ZDA JD Vance je v četrtek, nekaj ur potem, ko je predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal ameriške poskuse z jedrskim orožjem, izjavil, da so ti poskusi potrebni za preverjanje delovanja ameriških jedrskih zalog.

Trump je v četrtek med obiskom Južne Koreje objavil, da bodo ZDA ponovno začele preizkušanje jedrskega orožja. Pri tem ni bilo jasno, ali se napoved nanaša na testiranje jedrskih konic ali zgolj sistemov, ki lahko prenašajo tudi jedrske konice.

"Včasih je treba stvari preizkusiti, da se prepričaš, da delujejo in da delujejo pravilno. Naj bo jasno, vemo, da delujejo pravilno, vendar je treba to stalno preverjati in predsednik želi samo zagotoviti, da to počnemo," je izjavil Vance.

Izjava je povzročila zaskrbljenost po vsem svetu

Trumpova objava je povzročila zaskrbljenost po vsem svetu. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je opozoril, da jedrska testiranja pod nobenimi pogoji niso dopustna.

"Guterres že nekaj časa poudarja, da so trenutna jedrska tveganja že zaskrbljujoče visoka in se je treba izogibati vsem dejanjem, ki bi lahko pripeljala do napačnih ocen ali eskalacije s katastrofalnimi posledicami," je izjavil Stephane Dujarric.

Dodal je, da je bilo v zadnjih 80. letih, odkar obstajajo ZN, opravljenih 2 tisoč jedrskih testov. "Z vidika ZN jedrski poskusi nikoli in pod nobenimi pogoji ne smejo biti dovoljeni," je dejal.