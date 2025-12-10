Umrl je Aleš Hadalin, eden izmed naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja, ki je skozi svoje delo odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe, so sporočili iz Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic).

Bil je ustanovni član skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma (1986 in 1990). V začetku 90. let se je posvetil jazzovskim standardom in s svojim globokim, hrapavim glasom izdal album Gee Baby, je zapisano na strani Sigic.

Od leta 1995 naprej je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s svetovno priznano plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave: Struna in želo, Zakonitosti Kobre in Popoln korak. Za zadnjo je posnel tudi zgoščenko Umetnost hoje. S to skupino je sodeloval tudi pri treh filmih: Vrtoglavi ptič (slovenski film leta 1997), Dom svobode in Krotilci časa, za katere je spisal in posnel glasbo.

"Med raziskovanjem slovenske ljudske glasbene dediščine je prišel do številnih dragocenih spoznanj. S svojim zadnjim albumom zaključuje trilogijo vokalnega popotovanja po slovenski ljudski glasbi, ki ji je predhodilo delo znotraj zborovske, jazzovske, gledališke, filmske in blues glasbe," so zapisali na Sigicu.

Leta 2003 je Hadalin v duetu z Markom Bohom za skladbo Norec prejel prvo nagrado na Festivalu šansona.

Pri svojem glasbenem ustvarjanju je sodeloval s številnimi glasbeniki in zasedbami, med njimi Adijem Smolarjem, Zdenetom Vodopivcem, PetzaPet, Jurki in Basisti, Slavenom Kalebićem, Joži Šalej, Sounds of Slovenia, Mojo Hand in drugimi.