Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
10. 12. 2025,
20.15

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
glasbena skupina zvok glasbenik raziskovalec pevec Aleš Hadalin

Sreda, 10. 12. 2025, 20.15

0 minut

Umrl je raziskovalec človeškega glasu in petja Aleš Hadalin

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleš Hadalin thumb | Aleš Hadalin | Foto Posnetek zaslona

Aleš Hadalin

Foto: Posnetek zaslona

Umrl je Aleš Hadalin, eden izmed naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja, ki je skozi svoje delo odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe, so sporočili iz Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic).

Umrl je Aleš Hadalin, ki je širši slovenski javnosti bolje poznan kot eden izmed najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Skozi svoje delo je odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe. V glasbeni svet je bil vpet že od mladosti, med drugim je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto.

Bil je ustanovni član skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma (1986 in 1990). V začetku 90. let se je posvetil jazzovskim standardom in s svojim globokim, hrapavim glasom izdal album Gee Baby, je zapisano na strani Sigic.

Od leta 1995 naprej je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s svetovno priznano plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave: Struna in želo, Zakonitosti Kobre in Popoln korak. Za zadnjo je posnel tudi zgoščenko Umetnost hoje. S to skupino je sodeloval tudi pri treh filmih: Vrtoglavi ptič (slovenski film leta 1997), Dom svobode in Krotilci časa, za katere je spisal in posnel glasbo.

"Med raziskovanjem slovenske ljudske glasbene dediščine je prišel do številnih dragocenih spoznanj. S svojim zadnjim albumom zaključuje trilogijo vokalnega popotovanja po slovenski ljudski glasbi, ki ji je predhodilo delo znotraj zborovske, jazzovske, gledališke, filmske in blues glasbe," so zapisali na Sigicu.

Leta 2003 je Hadalin v duetu z Markom Bohom za skladbo Norec prejel prvo nagrado na Festivalu šansona.

Pri svojem glasbenem ustvarjanju je sodeloval s številnimi glasbeniki in zasedbami, med njimi Adijem SmolarjemZdenetom VodopivcemPetzaPet, Jurki in Basisti, Slavenom Kalebićem, Joži Šalej, Sounds of Slovenia, Mojo Hand in drugimi.

Vinko Cingerle, salezijanski duhovnik
Novice Umrl je znani salezijanski duhovnik
romanopiska, Sophie Kinsella
Novice Umrla je znana britanska romanopiska
glasbena skupina zvok glasbenik raziskovalec pevec Aleš Hadalin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.