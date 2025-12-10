Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Sreda,
10. 12. 2025,
15.39

Sreda, 10. 12. 2025, 15.39

Umrla britanska romanopiska Sophie Kinsella

A. P. K., STA

romanopiska, Sophie Kinsella | Kinsella je svoj prvi roman The Tennis Party napisala pri 24 letih, ko je delala kot novinarka na področju financ. Leta 2022 so pisateljici diagnosticirali maligni možganski tumor. | Foto Guliverimage

Kinsella je svoj prvi roman The Tennis Party napisala pri 24 letih, ko je delala kot novinarka na področju financ. Leta 2022 so pisateljici diagnosticirali maligni možganski tumor.

Foto: Guliverimage

Umrla je britanska avtorica Sophie Kinsella, avtorica številnih lahkotnejših romanov. Najbolj znana je bila po svoji seriji Strastna zapravljivka. Umrla je v starosti 55 let, potem ko so ji leta 2022 diagnosticirali maligni možganski tumor, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Z zlomljenim srcem sporočamo, da je danes zjutraj umrla naša ljubljena Sophie," je na Instagramu sporočila njena družina.

Madeleine Sophie Wickham, ki je pisala pod psevdonimom Sophie Kinsella, je lani razkrila, da je prejemala kemoterapijo in bila obsevana zaradi agresivne oblike raka na možganih.

Prodala okoli 50 milijonov izvodov knjig v več kot 40 jezikih

Njene knjige so bile prodane v približno 50 milijonih izvodov in prevedene v več kot 40 jezikov, tudi v slovenščino. Prvi dve knjigi iz njene serije Strastna zapravljivka sta bili prirejeni v istoimensko romantično komedijo, v kateri je leta 2009 v glavni vlogi zaigrala Isla Fisher. Film pripoveduje o novinarki s področja financ Becky Bloomwood, ki je hkrati povsem brezupna pri rokovanju z lastnim denarjem.

Kinsella je povedala, da je življenje vedno predelovala skozi pisanje

Kinsella je svoj prvi roman The Tennis Party napisala pri 24 letih, ko je delala kot novinarka na področju financ. Njena najnovejša romana sta bila The Burnout iz leta 2023 in What Does it Feel Like? iz leta 2024. Zadnji je delno izmišljena pripoved o njeni bolezni, ki se je uvrstila na več seznamov uspešnic.

V uvodu h knjigi je Kinsella zapisala, da je svoje življenje vedno predelovala skozi pisanje. "Svoje življenje sem vedno spremenila v pripoved, skrivajoč se za svojimi izmišljenimi liki. Morda je to moja različica terapije," je zapisala.

