Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
14.09

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
performans umetnost smrt umetnik

Sreda, 3. 12. 2025, 14.09

1 ura, 5 minut

Umrl večmedijski in interdisciplinarni umetnik Marko A. Kovačič

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
Marko A. Kovačič, umetnik | Specifike njegove prakse so povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog in osebnih identitet, so sporočili iz družinskega kroga. | Foto STA

Specifike njegove prakse so povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog in osebnih identitet, so sporočili iz družinskega kroga.

Foto: STA

V starosti 69 let je v torek umrl večmedijski in interdisciplinarni umetnik Marko A. Kovačič, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Njegov štiridesetletni opus obsega avtorske filme, performanse, instalacije in ambiente. Prejel je več nagrad, med njimi so zlata ptica, Župančičeva nagrada in zlata paličica.

Kovačič, ki je rojen leta 1956, je bil začetnik novovalovskega performansa, osebno angažirana refleksija družbenih pojavov in utopij pa ga je vodila do fantastičnih futurističnih ambientov in videov. Diplomiral je na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter leta 1988 tam tudi končal podiplomski študij kiparstva. Več let je bil član Gledališča Ane Monro, med letoma 1983 in 1985 je bil član umetniške skupine R IRWIN S, zdaj Irwin, kasneje pa tudi glasbene skupine Zlati Kastrioti. Leta 1987 je prejel nagrado zlata ptica, leta 1994 Župančičevo nagrado, leta 2011 pa zlato paličico.

Povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog so bile njegove specifike

Specifike njegove prakse so povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog in osebnih identitet, so sporočili iz družinskega kroga.

V 80. letih minulega stoletja je kot protagonist ljubljanske alternativne scene uprizoril antologijski novovalovski performans Casus Belli. Z značilno ironijo se je loteval političnih tem in družbenih sprememb ter v svoja dela vnašal veliko mero humorja in absurda. Njegov video No More Heroes Any More, parabola o politiki in vojni, uprizorjena kot partija šaha, je v svojo zbirko vključil medijski arhiv Transitland.

"Vzporedno z eksperimentiranjem je vse od fascinacije z 'montažo ekstazo' razvijal osebno angažirano refleksijo sočasnih družbenih pojavov in v duhu zgodovinskih avantgard tematiziral tudi koncepte muzejskih institucij in zbirk, televizije, političnih ideologij in družbenih utopij. Ko je v izpraznjenih televizijskih ohišjih, ki jih je napolnil s svojimi mizanscenami, uprizarjal lastno televizijo, so ga razglasili za 'našo najbogatejšo televizijsko hišo'," še piše.

Tematiziral položaj samostojnega umetnika

S subavkcijo oziroma zniževanjem cene z uničevanjem umetnine je tematiziral položaj samostojnega umetnika. Kot so še zapisali, je Kovačič ves čas premišljeval razmerje med umetnostjo in znanostjo, preteklostjo in prihodnostjo, osebnim in kolektivnim spominom. V 90. letih minulega stoletja je zasnoval znanstvenofantastično Civilizacijo Plastosov, bitij iz prihodnosti, ter ustvaril fantastične futuristične ambiente in videe, v katerih dominira karakter rekvizitov in scene, kot so mehanične figure, kukala, televizijski objekti, maketa mesta Katastropolis in hrupofon.

Svojo muzejsko zbirko je prvič postavil v Galeriji Škuc leta 1994 in jo v času pandemije leta 2020 razvil v "muzej naše in vaše polpretekle zgodovine" v Javki pri Rdeči zvezdi v Trbovljah. Leta 2022 in 2023 je imel v Slovenski kinoteki retrospektiven prikaz filmskega in video opusa, ki obsega narativna, performativna, eksperimentalna in dokumentarna dela, od zgodnjih analognih na magnetnem traku do poznejših digitalnih formatov.

Rafael Nadal nicola pietrangeli
Sportal Umrl je človek, ki so ga častili italijanski ljubitelji tenisa
Marta Frelih
Trendi V 59. letu starosti umrla slovenska filmska in gledališka ustvarjalka
performans umetnost smrt umetnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.