Umrl je legendarni kitarist Bob Weir, soustanovitelj zasedbe Grateful Dead

V starosti 78 let je umrl legendarni kitarist, pevec in soustanovitelj skupine Grateful Dead Bob Weir. Poslovil se je po boju z rakom in težavah s pljuči, njegova družina pa je v zapisu sporočila, da je glasbenik umrl mirno, obkrožen z ljubljenimi ter z željo, da bo njegova glasbena zapuščina še naprej živela med prihodnjimi generacijami.

Legendarni kitarist in soustanovitelj ameriške skupine Grateful Dead Bob Weir (s pravim imenom Robert Hall Weir) je zaradi bolezni umrl v 79. letu starosti. Novico je na družbenih omrežjih objavila njegova družina.

"Tukaj pravzaprav ni nobene zadnje zavese. Le občutek, da se nekdo znova odpravlja na pot," je družina pokojnega glasbenika Boba Weira zapisala v objavi in ​​omenja njegovo upanje, da bosta njegova zapuščina in glasbeni katalog živela naprej. V objavi piše tudi, da je Weir "prehod opravil mirno, obkrožen z ljubljenimi".

Weira so v objavi opisali kot "kitarista, pevca, pripovedovalca zgodb in ustanovnega člana skupine", ki je s svojo edinstveno ustvarjalnostjo zaznamoval ameriško glasbo. "Njegova glasba ni le polnila dvoran – bila je kot topla svetloba, ki je polnila dušo in ustvarjala skupnost, jezik ter občutek družine, ki ga generacije oboževalcev nosijo s seboj," so še zapisali.

Družina je v zapisu razkrila tudi, da so Weiru raka odkrili julija, a se je kljub bolezni, ki jo je z zdravljenjem premagal, vrnil na oder in v parku Golden Gate nastopil na tridnevnem praznovanju 60-letnici glasbene poti.

Weirova glasbena kariera je trajala več kot 60 let, velik preboj pa je doživela leta 1965 z ustanovitvijo zasedbe Grateful Dead. Bob Weir je pri šestnajstih letih v glasbeni trgovini v Palu Altu spoznal Jerryja Garcio ter z njim začel igrati, iz tega srečanja ter prijateljstva pa se je kasneje razvila ena najvplivnejših skupin v zgodovini ameriškega rocka. Člani skupine so v nekaj letih postali gonilna sila znotraj kontrakulture San Francisca.

Od prvotne zasedbe Grateful Dead sta živa še bobnarja Mickey Hart in Bill Kreutzmann. Pred Weirom so umrli že Phil Lesh leta 2024, leta 1995 se je poslovil Jerry Garcia, Ron McKernan - Pigpen pa leta 1973.

Njihov glasbeni slog je hitro začel oblikovati rock glasbo – postal je mešanica psihedelije in kulture drog iz šestdesetih let prejšnjega stoletja z glasbenimi toni, ki so prepletali folk in americano. Skupina velja tudi za eno od pionirjev jam bandov. Zasedbo so leta 1994 sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola, leta 2007 pa je prejela tudi grammyja za življenjsko delo. Weir je leta 2016 prejel še nagrado Americana Honors & Awards za življenjsko delo.

Foto: Guliverimage

Njegova družina, vključno z ženo Natascho, s katero sta se poročila leta 1999, in otrokoma Shalo Monet in Chloe Kaelio, je v tem času prosila za zasebnost in dodala, da ceni "izliv ljubezni, podpore in spomina".

Od njega so se poslovili številni glasbeni kolegi in prijatelji

Od Weira so se na družbenih omrežjih poslovili številni slavni glasbeniki, med njimi kitarist skupine Guns N' Roses Slash, nekdanji kitarist zasedbe Eagles Don Felder ter glasbenik mlajše generacije, kitarist John Mayer, s katerim sta pri različnih projektih sodelovala v zadnjih letih.

Za BBC je spregovoril tudi Weirov nekdanji publicist Dennis McNally, ki je orisal skupne spomine: "Imel je zelo nenavaden smisel za humor, ki je bil suh in zabaven," je dejal. "Cesta je bila njegovo življenje in glasba je bila njegovo življenje," je še povedal McNally in dodal, da je bilo za Weira igranje in služenje glasbi tisto, za kar "je bil poslan na Zemljo, in to je počel do konca".