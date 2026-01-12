Bizaren lovski ritual ob ubitem racaku #video

V Lovski družini Sinji Vrh so na svojem Facebook profilu delili zapis o lovu, ki so ga organizirali ob "23. mednarodnem lovu na race". Objavili so več fotografij in posnetek, na katerem lahko vidimo, kako se skupina lovcev iz te lovske družine veseli ob uplenjenem racaku, ki so ga postavili na cesto. Če je bil lov na race očitno sila skromen, pa je posnetek požel na desetine komentarjev, večina od njih pa se nad nenavadnim lovskim ritualom zgraža.

"Danes (10. januarja, op. a.) se je preko 80 jagrov z obeh strani Kolpe zbralo na 23. mednarodnem lovu na race. Po uspešnem lovu smo se zbrali na Sinjem Vrhu in pred lovskim domom izvedli pozdrav lovini, zadnji pogon pa smo imeli v kulturnem domu. Po obilni pojedini smo izvedli tudi lovski krst za dva zelenca, ki sta uplenila svoja prva jelena," so v objavi zapisali v Lovski družini Sinji Vrh.

Na posnetku lahko vidimo in slišimo vodjo lovske družine, ki čestita lovcu, ki je uplenil racaka. Ob tem se pojavi vprašanje, ali se uplenjeni živali ponudi "zadnji grižljaj". "Raci ne, divjemu petelinu ali ruševcu se da še zadnji grižljaj, tu pa ne," pove eden od lovcev.

Zaradi posnetka, na katerem razposajena skupina lovcev stoji ob uplenjenem racaku, so bili v lovski družini deležni številnih kritik, ki so ob takih prizorih sicer precej pogoste.