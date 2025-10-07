Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
7. 10. 2025,
16.34

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
streljanje tragedija Srbija Lovsko društvo lovec

Torek, 7. 10. 2025, 16.34

37 minut

Lovska tragedija: mislil, da je divja svinja in po nesreči ustrelil prijatelja

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lovec | Po besedah ​​znancev sta bila lovca dolgoletna prijatelja in izkušena člana lokalnega lovskega društva. Fotografija je simbolična. | Foto STA

Po besedah ​​znancev sta bila lovca dolgoletna prijatelja in izkušena člana lokalnega lovskega društva. Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V nedeljo se je na območju Kamene Gore pri Prijepolju v Srbiji zgodila lovska tragedija, kjer je 44-letni Srđan P. izgubil življenje, potem ko ga je med lovom ustrelil prijatelj. O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci, poroča Blic.

Policija v Prijepolju je potrdila, da so 42-letnega A. A. aretirali zaradi suma malomarnega umora moškega. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila v zaselku Kašice, kjer je skupina lovcev lovila divje prašiče.

Po neuradnih informacijah so lovci slišali lajanje psov in mislili, da gre za plen. V tistem trenutku je A. A. ustrelil, vendar na drugi strani gozda ni bil divji prašič, temveč njihov prijatelj Srđan P. Strel ga je zadel in moški je v trenutku padel na tla in umrl, piše Blic. 

Izkušena lovca sta bila dolgoletna prijatelja  

O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci. Zdravnik je ob prihodu lahko le potrdil smrt.

Po besedah ​​znancev sta bila lovca dolgoletna prijatelja in izkušena člana lokalnega lovskega društva.

Za osumljenca A. A. so odredili pridržanje do 48 ur, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu tožilcu.

Roko in Andrija Kovačev
Novice Znana imena žrtev plazu v Sloveniji: Hrvaška žaluje za bratoma in očetom dveh otrok
gorski reševalci, reševanje, plaz, gore
Novice Žalostna zgodba pod Toscem umrlih bratov: eden od njiju se je poročil pred meseci, drugi bi se moral kmalu
plaz
Novice Tragedija v Julijskih Alpah: snežni plaz pod Toscem zahteval tri življenja hrvaških planincev
Nicol
Novice Tragedija na Krku: 21-letna voznica umrla v trčenju z avtobusom
policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Tragedija na Hrvaškem: avtomobil zapeljal v morje, umrli štirje ljudje

streljanje tragedija Srbija Lovsko društvo lovec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.