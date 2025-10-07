Torek, 7. 10. 2025, 16.34
Lovska tragedija: mislil, da je divja svinja in po nesreči ustrelil prijatelja
V nedeljo se je na območju Kamene Gore pri Prijepolju v Srbiji zgodila lovska tragedija, kjer je 44-letni Srđan P. izgubil življenje, potem ko ga je med lovom ustrelil prijatelj. O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci, poroča Blic.
Policija v Prijepolju je potrdila, da so 42-letnega A. A. aretirali zaradi suma malomarnega umora moškega. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila v zaselku Kašice, kjer je skupina lovcev lovila divje prašiče.
Po neuradnih informacijah so lovci slišali lajanje psov in mislili, da gre za plen. V tistem trenutku je A. A. ustrelil, vendar na drugi strani gozda ni bil divji prašič, temveč njihov prijatelj Srđan P. Strel ga je zadel in moški je v trenutku padel na tla in umrl, piše Blic.
Izkušena lovca sta bila dolgoletna prijatelja
O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci. Zdravnik je ob prihodu lahko le potrdil smrt.
Po besedah znancev sta bila lovca dolgoletna prijatelja in izkušena člana lokalnega lovskega društva.
Za osumljenca A. A. so odredili pridržanje do 48 ur, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu tožilcu.