Lovska tragedija: mislil, da je divja svinja in po nesreči ustrelil prijatelja

V nedeljo se je na območju Kamene Gore pri Prijepolju v Srbiji zgodila lovska tragedija, kjer je 44-letni Srđan P. izgubil življenje, potem ko ga je med lovom ustrelil prijatelj. O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci, poroča Blic.

Policija v Prijepolju je potrdila, da so 42-letnega A. A. aretirali zaradi suma malomarnega umora moškega. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila v zaselku Kašice, kjer je skupina lovcev lovila divje prašiče.

Po neuradnih informacijah so lovci slišali lajanje psov in mislili, da gre za plen. V tistem trenutku je A. A. ustrelil, vendar na drugi strani gozda ni bil divji prašič, temveč njihov prijatelj Srđan P. Strel ga je zadel in moški je v trenutku padel na tla in umrl, piše Blic.

Izkušena lovca sta bila dolgoletna prijatelja

O nesreči so takoj obvestili policijo in reševalce, zaradi nedostopnega terena pa so posredovali tudi gasilci. Zdravnik je ob prihodu lahko le potrdil smrt.

Po besedah ​​znancev sta bila lovca dolgoletna prijatelja in izkušena člana lokalnega lovskega društva.

Za osumljenca A. A. so odredili pridržanje do 48 ur, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu tožilcu.