Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
15.12

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
protesti vlada parlamentarne volitve predčasne volitve podpis študenti Srbija

Nedelja, 28. 12. 2025, 15.12

1 ura, 26 minut

Srbski študenti zbirajo podpise za pomoč pri nastopu na predčasnih volitvah #video #foto

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Srbija, študenti, podpisi, predčasne volitve | Ker ne gre za uradno zahtevo oziroma peticijo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, državljanom ni treba posredovati enotne matične številke ali številke osebnega dokumenta. | Foto Reuters

Ker ne gre za uradno zahtevo oziroma peticijo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, državljanom ni treba posredovati enotne matične številke ali številke osebnega dokumenta.

Foto: Reuters

Srbski študenti danes v okviru akcije po vsej državi zbirajo podpise za pomoč pri nastopu na predčasnih parlamentarnih volitvah. Kot poroča srbski portal N1, podpisov ne bodo predali nobeni instituciji, niti ne gre za podpise za študentsko listo, temveč ti služijo pridobivanju natančnejših podatkov o podpori in predčasnim volitvam.

Študenti bodo podpise v okviru akcije Razpiši zmago po zadnjih razpoložljivih podatkih zbirali v 113 krajih na 491 stojnicah.

Po navedbah organizatorjev akcije lahko državljani navedejo ime in priimek, letnico rojstva, občino prebivališča ter elektronski naslov in telefonsko številko. Po želji pa lahko podajo tudi soglasje, da jih študenti kontaktirajo za potrebe prihodnjih akcij ali predvolilne kampanje.

"Povezujemo se z državljani in vzpostavljamo mrežo solidarnosti. Podpisovanje nam daje bolj objektivno sliko, na katere državljane lahko računamo," je za N1 povedala ena od sodelujočih študentk.

Fotogalerija
1
 / 4

Ponekod že primanjkuje obrazcev

Podatke bodo študenti shranili v bazo in bodo služili nadaljnjim aktivnostim v zvezi z morebitnim nastopom študentske liste na srbskih parlamentarnih volitvah. Po navedbah študentov zaradi velikega zanimanja občanov za podpisovanje na posameznih lokacijah že primanjkuje obrazcev.

Študenti so stojnice za zbiranje podpisov podpore postavili v več mestih po državi in številnih delih Beograda, kjer so jih podprli nekateri univerzitetni profesorji in dekani fakultet, prihod so napovedali tudi nekateri umetniki. Akcijo študentov je podprl tudi rektor Univerze v Beogradu Vladan Đokić.

protesti vlada parlamentarne volitve predčasne volitve podpis študenti Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.