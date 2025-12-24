Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

24. 12. 2025,
15.51

23 minut

vršilec dolžnosti direktorja mandati imenovanje vlada Urad za preprečevanje pranja denarja

Sreda, 24. 12. 2025, 15.51

23 minut

Na čelo urada za preprečevanje pranja denarja Jure Palka

Na. R., STA

Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina | Mandat vršilca dolžnosti direktorja se bo Palku začel 1. januarja 2026. | Foto Shutterstock

Mandat vršilca dolžnosti direktorja se bo Palku začel 1. januarja 2026.

Foto: Shutterstock

Vlada je danes na dopisni seji razrešila direktorico urada za preprečevanje pranja denarja Aniko Vrabec Božič in na to mesto začasno imenovala Jureta Palka.

Vrabec Božič je bila za vršilko dolžnosti direktorice urada imenovana na prvi seji trenutne vladne ekipe 1. junija 2022. Poln petletni mandat ji je nato vlada podelila januarja 2023.

Zdaj se s položaja poslavlja. Funkcijo bo opravljala do konca leta 2025, so po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za finance. Minister Klemen Boštjančič je vladi predlagal, da se za vršilca dolžnosti direktorja urada za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje do 30. junija 2026, s 1. januarjem 2026 imenuje Palka. Vlada je predlog potrdila.

Urad, ki je organ v sestavi ministrstva za finance, opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ter financiranja terorizma. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

vršilec dolžnosti direktorja mandati imenovanje vlada Urad za preprečevanje pranja denarja
