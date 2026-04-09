Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Na. R.

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

seja vlada energija okolje Bojan Kumer

Četrtek, 9. 4. 2026, 11.59

2 minuti

Minister Bojan Kumer sporočil: Zalog plina bo dovolj #video

"Vlada je sprejela sklep za pravočasno zagotavljanje zadostnih zalog plina, s katerim nosilce bilančnih skupin plina poziva, da nemudoma pristopijo k sklepanju dogovorov o skladiščenju plina in pogodb o nakupu plina, tako da bodo do 1. novembra zagotovljene zadostne količine skladiščenega plina," je po zadnji redni seji vlade javnosti sporočil Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo.

"Gre za odgovorno pripravo na zimsko sezono, zato je ključno, da se potrebni dogovori začnejo sklepati pravočasno, s tem pa zagotavljamo tudi večjo energetsko varnost države," je uvodoma še poudaril minister Kumer

Dodal je še, da zaloge plina pomenijo zanesljivost oskrbe in tudi večjo varnost za gospodinjstva, javne ustanove in podjetja v času največje porabe, tudi v nepredvidljivih razmerah. "Pravočasno polnjenje skladišč pomeni manjšo izpostavljenost cenovnim šokom ter večjo stabilnost in predvidljivost oskrbe z zemeljskim plinom." 

Pred dvigom cen je nujno soglasje

Poleg tega je dobavitelje električne energije in plina vlada tudi zavezala, da morajo pred vsakim dvigom cen za določene skupine odjemalcev pridobiti njeno soglasje.

"Uredba je odziv na nestabilne razmere na energetskih trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti, motenj v dobavnih verigah in izrazitih nihanj cen energentov. V takšnih razmerah obstaja seveda realno tveganje nenadnih in nesorazmernih dvigov cen, ki lahko neposredno vplivajo na socialno varnost ljudi ter delovanje ključnih družbenih sistemov," je dejal Kumer.

Ukrep je po njegovih besedah usmerjen predvsem v zaščito gospodinjstev, malih poslovnih odjemalcev ter javnih ustanov, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi. "Gre za skupine, ki imajo omejene možnosti prilagajanja na cenovne šoke, zato je njihova zaščita v ospredju javnega in tudi najširšega interesa," je dejal. Tako je omogočeno ciljno usmerjeno in sorazmerno ukrepanje države za zagotavljanje stabilnosti širšega sistema - za delovanje gospodarstva, javnih storitev in vsakdanjega življenja ljudi, je poudaril.

Na dnevnem redu 197. redne seje je bilo med drugim tudi več predlogov sprememb podzakonskih aktov, predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb v upravljanju vlade za letošnje leto in informacija o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Predlogov interventnih ukrepov za spopad z morebitno energetsko krizo, ki se nakazuje zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, v sredo zvečer ni bilo na dnevnem redu. Pred konstituiranjem DZ in oblikovanjem vsaj enega pristojnega delovnega telesa pa jih v DZ tako ali tako še ne morejo obravnavati.

seja vlade, zadnja redna seja, vlada | Foto: STA Foto: STA seja vlade, zadnja redna seja, vlada | Foto: STA Foto: STA

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
