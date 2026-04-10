Zaradi obnove treh kilometrov glavne ceste od Raven na Koroškem proti Dravogradu in vzporedne gradnje 1,5 kilometra kolesarske poti bo glavna cesta tam od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta za promet. Do 14. junija je predvidenih še več podobnih zapor ob koncih tedna, ceste pa ne bodo zapirali prvi konec tedna v maju.

Vse popolne zapore ob koncih tedna do 14. junija bodo odvisne predvsem od izvedenih del in vremenskih razmer, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

V času popolne zapore bo obvoz za osebna in tovorna vozila brez priklopnika potekal na relaciji Ravne–Slovenj Gradec–Otiški Vrh in obratno, za tovorna vozila s priklopnikom pa bo obvoz potekal na relaciji Ravne–Poljana–Mežica–Črna na Koroškem–Šoštanj–Velenje–Mislinja–Slovenj Gradec–Otiški Vrh in obratno, so še navedli na direkciji.

Obnova glavne ceste od Raven na Koroškem proti Dravogradu je trenutno eden večjih cestnih projektov v državi. Projekt so načrtovali dlje časa in je bil tudi že pripravljen, a so po poplavah avgusta 2023 morali načrte prilagoditi novim poplavnim kartam. Projekt je vreden 19 milijonov evrov, cesta pa bo po napovedih na nekaterih odsekih potekala tudi do tri metre višje kot doslej.

V prihodnje je nato predvidena tudi rekonstrukcija nadaljnjih 3,5 kilometra državne ceste naprej proti Dravogradu. Z Raven do Dravograda je sicer skupno okoli osem kilometrov.