Z novelo zakona do bolj skladnega regionalnega razvoja

Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki uvaja nov koncept regionalnega razvoja z večjo samostojnostjo za regije. Namen je, da se poleg Ljubljane, ki je visoko nad slovenskim povprečjem, razvojno okrepi še vse preostale regije, je povedal premier Robert Golob.

Predlog novele zakona, ki so ga pripravili na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, je bil na začetku poletja v javni obravnavi, o njem so se v zadnjih mesecih posvetovali tudi s predstavniki občin v okviru obiskov vlade v regijah. Praktično povsod je bilo slišati željo, da se okrepi gospodarstvo v regijah, je povedal Robert Golob.

Prav to po njegovih besedah prinaša predlog novele zakona, ki ga je danes na dopisni seji potrdila vlada. Prinaša dve ključni novosti – na eni strani uravnoteženo razvija regije tudi skozi gospodarstvo, ne samo skozi infrastrukturo, na drugi strani pa regijam samim daje več priložnosti, je pojasnil.

Medtem ko v skladu z veljavnim zakonom iz leta 2011 velja, da se poskuša celotna Slovenija razvijati po enem vzorcu, bo imela po novem vsaka od 12 razvojnih regij svoje cilje. Uvedel se bo nov regionalni razvojni model, ki bo temeljil na inovacijsko podprti rasti, ki bo vsem regijam in Sloveniji kot celoti omogočil pospešen razvoj ter vsem prebivalcem višjo kakovost življenja. "Na ta način želimo, da vsaka regija razvije tisti del, ki ji je najbolj pisan na kožo, kjer ima največji potencial," je dejal Golob.

Strategija skladnega regionalnega razvoja do leta 2050

Načrt svojega razvoja, s katerim bo zasledovala cilje, kot so ustvarjanje novih delovnih mest, dodane vrednosti in visoke kakovosti ter konkurenčnosti, bo tako vsaka regija izdelala sama. Te programe bo nato potrdila vlada in jih financirala, tudi s sredstvi kohezijske politike, je povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. "Bistveno pri tem je, da morajo ti dokumenti odražati prispevek h gospodarski rasti in inovacijski preobrazbi razvojne regije," je dodal.

Foto: STA Na podlagi novele zakona se bo prvič izdelala tudi strategija skladnega regionalnega razvoja do leta 2050. To imajo na ministrstvu že praktično pripravljeno in Jevšek pričakuje, da jo bo vlada sprejela januarja. Sledil bo sprejem izvedbenih dokumentov, to je akcijskega programa v pristojnosti vlade ter dogovora za razvoj posamezne regije v pristojnosti razvojnih regij.

Jevšek je napovedal še odprtje predstavništva razvojnih regij in reprezentativnih združenj občin v Bruslju. Ob zmanjševanju kohezijskih sredstev je namreč v strateškem interesu države, da okrepi uspešnost pri črpanju in koriščenju sredstev iz evropskih centraliziranih razpisov.