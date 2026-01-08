Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
20.27

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dom starejših občanov Ilirska Bistrica dom Robert Golob Robert Golob

Četrtek, 8. 1. 2026, 20.27

30 minut

Golob: Dolgotrajna oskrba je pomembno znižala stroške položnic za varovance domov

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Da je dolgotrajna oskrba pomembno znižala stroške položnic, se je Golob, kot je povedal, prepričal tudi sam ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici. | Foto STA

Da je dolgotrajna oskrba pomembno znižala stroške položnic, se je Golob, kot je povedal, prepričal tudi sam ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici.

Foto: STA

Dolgotrajna oskrba je pomembno znižala stroške položnic za varovance v domovih za starejše, je ob današnjem obisku Doma starejših občanov Ilirska Bistrica dejal predsednik vlade Robert Golob. To pomeni, da je vlada na to področje vpeljala solidarnost v pravem pomenu, je dejal. Minister Simon Maljevac je zagotovil, da se izvaja tudi oskrba na domu.

Da je dolgotrajna oskrba pomembno znižala stroške položnic, se je Golob, kot je povedal, prepričal tudi sam ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici. "Oskrba v dvoposteljni sobi je pred uvedbo dolgotrajne oskrbe stala 1.126,5 evra, po novem pa stane 735,63 evra. Razlika je torej 390 evrov, ki jih bo varovanec v dvoposteljni sobi lahko privarčeval zaradi uvedbe dolgotrajne oskrbe. Oskrba v enoposteljni garsonjeri je prej stala 1.400, po novem stane 999 evrov. Razlika je torej 400 evrov. In ta razlika je točno tisto, kar definira razliko med solidarno družbo in družbo, ki stremi k posamezniku," je dejal v izjavi za medije.

Fotogalerija
1
 / 6

 "Zagotovila mi je, da so čisto vse položnice nižje, kot so bile prej"

Da so zneski na položnicah v domovih za starejše nižji, je izvedel tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac od direktorice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica Jasmine Tomažič. "Zagotovila mi je, da so čisto vse položnice nižje, kot so bile prej," je dejal. Pri tem imajo po besedah ministra večji prihranek tisti, ki so v višji kategoriji oskrbe, saj se po novem plačuje le strošek nastanitve in prehrane, oskrba pa gre v celoti v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. "To jasno pove, da je smer prava," je dejal.

Glede podatka, da iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu ni šel še niti en evro, je dejal, da to ne pomeni, da se dolgotrajna oskrba na domu še ne izvaja. "Plačilo je namreč za nazaj, mislim da lahko tudi za več kot šest mesecev. Podatek zato pove samo, da ni bil obdelan še noben zahtevek za vračilo, ne pa, da se dolgotrajna oskrba na domu ne izvaja. Sam vem, da se izvaja," je dejal.

O primeru iz Centra starejših Koper Deos: Vsakršno nasilje je nedopustno 

Odzval se je tudi na zadnji domnevni primer izživljanja nad oskrbovanci v Centru starejših Koper Deos, kjer naj bi ena od zaposlenih med intimnim odnosom fotografirala oskrbovanko in oskrbovanca, nato pa slike delila s sodelavci. S primerom je bilo ministrstvo seznanjeno v sredo, takoj zatem se je obrnilo na dom, od katerega še čaka pojasnila, nato pa bo ukrepalo naprej, je dejal.

Poudaril je, da je vsakršno nasilje nedopustno in ga kot družba ne smemo tolerirati. Na splošno so sicer domovi za starejše v Sloveniji po besedah ministra varni, zato si ne želi, da bi se na podlagi tega domnevnega ekscesnega primera prikazovalo, da je v domovih za starejše vse narobe.

Po navedbah medijev bo primer preiskala tudi policija, ki sicer ni dobila prijave, preiskavo bo začela na podlagi medijskega poročanja.

dom starejših občanov Ilirska Bistrica dom Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.