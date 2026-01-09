Golob bo gostil delovno kosilo: nanj je povabil osem strank

Predsednik vlade Robert Golob je osmerico levosredinskih parlamentarnih in neparlamentarnih strank povabil na delovno kosilo, poroča Delo. Tema sestanka je možnost za sodelovanje pred volitvami.

Sestanek oziroma delovno kosilo je premier Robert Golob sklical za naslednji torek, nanj pa je poleg obeh koalicijskih partneric SD in Levice, povabil še pet neparlamentarnih strank. Poleg Preroda - Stranke Vladimirja Prebiliča, še stranko Vesna in stranko Mi, socialisti Mihe Kordiša ter Piratsko stranko Slovenije. Presenetljivo se je na seznamu povabljenih znašla tudi stranka Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović.

Kot poroča Delo, so vsi predstavniki vabljenih strank udeležbo na delovnem kosilu s predsednikom vlade že potrdili. Namesto Stevanovića, ki se sestanka zaradi obveznosti, ki jih ima kot predsednik Vaterpolo zveze Slovenije, ne bo mogel udeležiti, bo na delovno kosilo prišel podpredsednik sveta stranke Matjaž Gorjup.

Golob medtem na srečanje ni povabil stranke Zaupanje Karla Erjavca in Stranke generacij, ki jo vodi Vlado Dimovski.

Pogovarjali se bodo o morebitnem sodelovanju

Generalni sekretar stranke Svoboda Matej Grah je za Delo povedal, da je sestanek namenjen izmenjavi pogledov in krepitvi morebitnega sodelovanja med strankami pred in po volitvah. "Pogovor je namenjen temu, da vidimo, kakšne cilje imajo posamezne stranke. Želja, da bi bilo čim manj drobljenja na levosredinskem polu in da se znamo pogovarjati ter povezovati," je dejal Grah.

V tem tednu smo bili priča odmevnem poslanskem prestopu vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca v SD. Prestop se je zgodil le dobre tri mesece pred parlamentarnimi volitvami. Rok za vlaganje strankarskih list je sicer 19. februar.