Hisense na CES 2026 z novimi zaslonskimi tehnologijami in pametnimi rešitvami

V Las Vegasu ta teden poteka največji sejem potrošniške elektronike CES 2026 , na katerem svoje novosti in inovacije predstavlja tudi Hisense – vodilna svetovna znamka gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike. Na novinarski konferenci pod sloganom Innovating a Brighter Life (Ustvarjamo svetlejše življenje) je Hisense predstavil svoje najnovejše dosežke na področju zaslonskih tehnologij in pametnih rešitev za dom, pri čemer so poudarek namenili bolj naravnim barvam, večjemu udobju pri gledanju in izkušnjam, osredotočenim na uporabnika.

Poudarili so, kako dolgoročne inovacije, ki v ospredje postavljajo uporabnika, prispevajo k trajnostni globalni rasti in utrjujejo vodilni položaj na svetovnih trgih. V le nekaj letih se je Hisense namreč uveljavil kot ena najhitreje rastočih blagovnih znamk potrošniške elektronike na svetu. Danes je prisoten v več kot 160 državah in po podatkih Omdie zaseda prvo mesto na globalni ravni v segmentu televizorjev z diagonalo 100 palcev in več ter laserskih televizorjev.

Blagovna znamka z visokim zaupanjem potrošnikov

Leta 2025 se je Hisense že deveto leto zapored uvrstil med deset najboljših blagovnih znamk na lestvici Kantar BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders. Po indeksu Ipsos China Brand Global Trust Index, ki meri globalno raven zaupanja potrošnikov v kitajske blagovne znamke, pa je bil razglašen za vodilno znamko v kategoriji pametnih gospodinjskih aparatov.

Vsi ti dosežki, ki temeljijo na inovacijah, so bili dodatno prepoznani tudi na sejmu CES 2025, kjer je Hisense prejel več kot 50 mednarodnih nagrad za svoj portfelj televizorjev in gospodinjskih aparatov. To potrjuje njegovo vodilno vlogo na področju velikih zaslonov in pametnih rešitev za dom.

Foto: Gorenje GSI

Posebna elitna kolekcija za svetovno prvenstvo FIFA 2026

Na CES 2026 je Hisense predstavil tudi posebno kolekcijo Hisense Elite Collection za svetovno nogometno prvenstvo FIFA 2026™, katerega uradni sponzor je že tretjič zapored. Kolekcija ni le nabor izdelkov, temveč odraža rastočo globalno prisotnost blagovne znamke Hisense in njeno vlogo pri povezovanju navijačev po vsem svetu ob enem najbolj priljubljenih športnih dogodkov na svetu. Foto: Gorenje GSI

Pionirji na področju tehnologije RGB MiniLED

Poseben poudarek so namenili tudi premieri tehnologije RGB MiniLED evo, ki predstavlja sistemsko nadgradnjo v razvoju RGB MiniLED. Kot pionir na tem področju te tehnologije Hisense nadaljuje njen razvoj s celostnim pristopom. Namesto le zasledovanja boljših tehničnih parametrov tehnologije RGB MiniLED evo, Hisense kot prvi v industriji v osvetlitev ozadja uvaja četrto LED-svetlobo v odtenku Sky Blue–Cyan. Ta tehnološki preboj predstavlja osnovo za televizor 116UXS RGB MiniLED, prvi paradni model, ki temelji na tehnologiji RGB MiniLED evo.

S 1. januarjem 2026 so nadgradili tudi svoj operacijski sistem VIDAA OS, in sicer v integrirano platformo, ki združuje vsebine, storitve umetne inteligence in povezane naprave v pametnem domu. Hisense tako še naprej dokazuje, da je mogoče tehnologijo uporabljati na praktičen in človeku prijazen način.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje GSI, d.o.o.