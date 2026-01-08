Vlada bo danes obiskala primorsko-notranjsko regijo. Dopoldne se bo v Ilirski Bistrici sestala na seji, na kateri bo med drugim obravnavala predloga novele zakona o urejanju prostora in sprememb zakona o odgovornosti za jedrsko škodo. Po ločenih obiskih ustanov in podjetij bo popoldne v Postojni še posvet s predstavniki gospodarstva in župani.

Predsednik vlade Robert Golob bo po seji vlade med drugim obiskal Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, popoldne pa se bo udeležil posveta v Postojni.

Ministri se bodo ob obiskih na terenu dotaknili tudi nekaterih aktualnih vprašanj, med katerimi izstopajo predvsem težave s cestno infrastrukturo in dolgotrajno načrtovanje avtocestnega odseka Postojna-Jelšane, vprašanje vojaškega vadišča na Počku ter težave zaradi iskanja primernih novih lokacij obrtno-podjetniških con na Postojnskem.

V primorsko-notranjski regiji je bilo sicer po podatkih vlade z evropskimi kohezijskimi sredstvi sofinanciranih več ključnih projektov na področju oskrbe s pitno vodo, prometne in poslovne infrastrukture ter razvoja podjetništva - med največjimi sta gradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik v vrednosti 10,5 milijona evrov in projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice, ki je vreden 20,2 milijona evrov.

V pripravi oziroma izvedbi je več investicij o zagotavljanju dodatnih kapacitet v domovih za starejše v Cerknici, na Blokah, v Ilirski Bistrici in Postojni v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. V Ilirski Bistrici in Postojni sta predvideni tudi ureditvi satelitskih urgentnih centrov, za kar je ministrstvo za zdravje že zagotovilo več kot tri milijone evrov evropskih sredstev.