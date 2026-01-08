Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
6.10

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ministri dom za starejše občane infrastruktura projekti Primorska terensko delo obisk vlada

Četrtek, 8. 1. 2026, 6.10

7 minut

Vlada bo obiskala primorsko-notranjsko regijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Robert Golob | Primorsko-notranjsko regijo sestavlja šest občin, poleg Postojne in Ilirske Bistrice so to še občine Pivka, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Je redko poseljena, po povprečni plači zaostaja za povprečjem države. | Foto STA

Primorsko-notranjsko regijo sestavlja šest občin, poleg Postojne in Ilirske Bistrice so to še občine Pivka, Cerknica, Bloke in Loška dolina. Je redko poseljena, po povprečni plači zaostaja za povprečjem države.

Foto: STA

Vlada bo danes obiskala primorsko-notranjsko regijo. Dopoldne se bo v Ilirski Bistrici sestala na seji, na kateri bo med drugim obravnavala predloga novele zakona o urejanju prostora in sprememb zakona o odgovornosti za jedrsko škodo. Po ločenih obiskih ustanov in podjetij bo popoldne v Postojni še posvet s predstavniki gospodarstva in župani.

Predsednik vlade Robert Golob bo po seji vlade med drugim obiskal Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, popoldne pa se bo udeležil posveta v Postojni.

Ministri se bodo ob obiskih na terenu dotaknili tudi nekaterih aktualnih vprašanj, med katerimi izstopajo predvsem težave s cestno infrastrukturo in dolgotrajno načrtovanje avtocestnega odseka Postojna-Jelšane, vprašanje vojaškega vadišča na Počku ter težave zaradi iskanja primernih novih lokacij obrtno-podjetniških con na Postojnskem.

V primorsko-notranjski regiji je bilo sicer po podatkih vlade z evropskimi kohezijskimi sredstvi sofinanciranih več ključnih projektov na področju oskrbe s pitno vodo, prometne in poslovne infrastrukture ter razvoja podjetništva - med največjimi sta gradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik v vrednosti 10,5 milijona evrov in projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice, ki je vreden 20,2 milijona evrov.

V pripravi oziroma izvedbi je več investicij o zagotavljanju dodatnih kapacitet v domovih za starejše v Cerknici, na Blokah, v Ilirski Bistrici in Postojni v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. V Ilirski Bistrici in Postojni sta predvideni tudi ureditvi satelitskih urgentnih centrov, za kar je ministrstvo za zdravje že zagotovilo več kot tri milijone evrov evropskih sredstev.

denar evri
Novice Vlada sprejela program odprave posledic škode zaradi neurja: koliko milijonov bo?
Robert Golob, koalicija voljnih
Novice Odpovedanih več sto letov, na poti iz Pariza težave tudi na krovu premierja Goloba
božičnica
Novice Anketa: Javnost podpira Golobovo božičnico
ministri dom za starejše občane infrastruktura projekti Primorska terensko delo obisk vlada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.