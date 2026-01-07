Vlada sprejela program odprave posledic škode zaradi neurja: koliko milijonov bo?

Vlada je danes na dopisni seji sprejela program odprave posledic škode zaradi neurja s poplavami in plazovi, ki je 29. in 30. avgusta lani prizadelo predvsem del Primorske in Notranjske ter delno tudi Podravje. Letos je za odpravo posledic škode zagotovljenih 2,2 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Kot so zapisali na ministrstvu, je cilj programa izvedba ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih.

Program omogoča postopno in sistematično odpravo posledic neurja ter učinkovito uporabo sredstev državnega proračuna. Hkrati zagotavlja, da lokalne skupnosti in oškodovanci prejmejo potrebno strokovno pomoč in podporo pri obnovi, so izpostavili na ministrstvu.

Kaj se bo obnovilo s sredstvi?

Ključne vsebine programa so obnova lokalne in druge javne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov, obnova objektov vodne infrastrukture in obnova poškodovanih stanovanjskih objektov.

Konec avgusta je del Primorske in Notranjske ter delno tudi Podravje prizadelo neurje z močnim vetrom in točo. Med drugim so se sprožili plazovi, ki so poškodovali infrastrukturo, odkrivalo je strehe in podpiralo drevesa, veliko škode je bilo tudi na kmetijskih pridelkih.