A. P. K.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
11.48

ministrstvo za infrastrukturo infrastruktura hribi Ljubelj pohodništvo zima sneg Alenka Bratušek

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 11.48

59 minut

Alenka Bratušek se je javila iz zasnežene idile: Da bo delovni začetek leta lažji

Avtor:
A. P. K.

Ministrica Bratušek se je sledilcem javila iz zasnežene idile.

Ministrica Bratušek se je sledilcem javila iz zasnežene idile.

Foto: Facebook/Alenka Bratušek

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je sledilcem javila s ponovoletnega pohoda na njeno več kot očitno priljubljeno točko – Kočo na Ljubelju. Zadnji dan novoletnih počitnic se je v zimskih razmerah odpravila do priljubljene koče in nabrala novih moči pred delovnim začetkom novega leta.

Ministrica Alenka Bratušek je na družbenih omrežjih delila fotografijo v zimski opravi in se sledilcem javila s priljubljene izletniške točke – Koče na Ljubelju. "Da bo jutrišnji delovni začetek leta lažji," je v nedeljo zapisala Bratušek in pripela tudi fotografijo izpred koče, ki leži neposredno ob meji z Avstrijo.

Bratušek so številni komentatorji pod objavo zapisali spodbudne komentarje: "Zdrav duh v zdravem telesu," spet drugi so dodali, da je treba s tovrstno aktivnostjo pokuriti kalorije, ki so jih nabrali čez novo leto. Nekateri so se obregnili tudi ob ministričino izbiro zimske destinacije, saj je ta več kot očitno njena priljubljena izletniška točka, kamor pogosto zahaja.

Bratušek se v novem letu pripravlja na nove izzive, razburljivo politično leto in obdobje, ki ga prinašajo priprave na parlamentarne volitve, ki bodo 22. marca. Kot je zapisala ob koncu lanskega leta, je vlada Roberta Goloba za infrastrukturne projekte namenila rekordnih sedem milijard evrov, poleg tega pa se bodo v letu, ki je pred nami, končali trije od štirih največjih infrastrukturnih projektov. Napovedala je odprtje nove cevi predora Karavanke, po drugem tiru bo prvič zapeljal potniški vlak, končana pa bo tudi gradnja železniške postaje v Ljubljani.

Cesta do Koče na Ljubelju je bila v dneh po novem letu zasnežena, saj priljubljena izletniška točka leži na 1.370 metrih nadmorske višine. V teh dneh je, kot so zapisali oskrbniki koče, na pol zasnežena in na pol kopna ter neprimerna za sankanje. Za pohod do koče so priporočili uporabo derez, saj predvsem ob današnjem prehodu hladne fronte pričakujejo padavine in možnost nastanka ledu.

