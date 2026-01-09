Peter Prevc po Zajčevi diskvalifikaciji: Še kar si ne odpustim

Peter Prevc razkriva ozadje diskvalifikacij Timija Zajca na novoletni turneji in pojasnjuje, kako lahko mraz vpliva na dolžino dresa. Zajc se ta konec tedna vrača v Zakopane.

Na novoletni turneji, ki jo je v velikem slogu osvojil Domen Prevc, sta slovensko reprezentanco zaznamovali tudi dve diskvalifikaciji Timija Zajca. Tako v Oberstdorfu, kjer je že stal na odru za zmagovalce, kot v Garmisch-Partenkirchnu, kjer mu je kontrolor opreme Mathias Hafele prižgal rdečo luč že pred štartom, je bil Zajc diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Dvakrat je bil njegov dres prekratek – prvič za tri, drugič za štiri milimetre. Posledično je prejel rdeči karton in ni smel nastopiti v Innsbrucku in Bischofshofnu.

Peter Prevc: Material nas je presenetil

O tem, zakaj skakalci pri dolžini dresov nimajo "varne rezerve", se je Peter Prevc razgovoril v podkastu 254,5 metra, v katerem se je pogovarjal z novinarjem Vala 202 Luko Dolarjem in bratom Cenetom Prevcem.

Peter Prevc si še kar ne odpusti glede Zajčevega dresa. Foto: Grega Valančič

"Treba se je zavedati, da je to vrhunski šport, kjer se vsaka stvar ne dela za vsak slučaj. Pogačar (slovenski kolesar Tadej Pogačar, op. a.) nima za vsak slučaj kilogram težjega kolesa. Tudi mi ne gremo za vsak slučaj 40 km/h skozi naselje, kjer je omejitev 50 km/h. Malenkosti so, ki štejejo. Še kar si ne odpustim, da je bil Timi diskvalificiran za tri in štiri milimetre."

Po diskvalifikaciji je doma testiral identičen material, kot ga ima Zajčev dres. Kos blaga je za 15 minut izpostavil temperaturi –2 °C in ugotovil, da se je skrajšal za štiri milimetre. To po njegovih besedah potrjuje, da lahko že majhna temperaturna sprememba vpliva na rezultat kontrole. Izpostavil je, da so želeli biti na varni strani, a jih je material malce presenetil.

Strožji nadzor in suhoparen odgovor

Slovenska reprezentanca se je pritožila zaradi merjenja dresov že pred skokom, kar prej ni bila ustaljena praksa. Mathias Hafele je pojasnil, da je želel skakalce presenetiti. Odgovor na pritožbo je bil po Prevčevih besedah kratek in brez vsebine: "Prišel je odgovor na pritožbo, vendar je tako suhoparen, da ga ni treba omenjati."

Njegov brat Domen je na letošnji novoletni turneji nasledil brata Petra, ko je osvojil zlatega orla. Foto: Guliverimage

Nato se je v podkastu dotaknil pravil, ki so v smučarskih skokih po zaostritvah nadzora postala bistveno obsežnejša: "Teh pravil je zelo veliko. Zelo veliko stvari se je treba držati. 30 strani pravil je v smučarskih skokih, od tega 15, kako mora biti dres narejen. V mojih časih so bila bolj poenostavljena pravila, oziroma je bila nekakšna toleranca malce dovoljena. Zdaj je določen šiv, ki mora biti popolnoma raven. Če odstopa za milimeter, dres ne dobi čipa."

Timi Zajc novega dresa ne more dobiti do svetovnega prvenstva v poletih

Timi Zajc je svojo kazen odslužil. Zdaj se vrača v karavano svetovnega pokala v Zakopane. O tem, ali bo skakal z belo-modrim dresom, zaradi katerega je bil diskvalificiran, je Peter razložil: "Novega dresa ne more dobiti, ker je možnost naslednjega čipiranja pred svetovnim prvenstvom v poletih v Oberstdorfu. Ko se stvari ohladijo, se bo drese vse premerilo. Če ta ne bo ustrezen, bo vzel tistega z začetka zime, ki je šel že večkrat čez kontrolo, kar pa ni zagotovilo. Barva pri tem je ista, vendar je produkcija druga."

To pomeni, da bo Zajc do naslednjega uradnega čipiranja odvisen od dresov, ki so že bili potrjeni na kontrolah – a tudi ti niso zagotovilo, če se temperaturni pogoji spremenijo.

Cene Prevc: Smer je prava, način vprašljiv

O dogajanju je spregovoril tudi Cene Prevc, ki meni, da je zaostritev nadzora v osnovi pravilna, a pravi: "Delamo z materialom, ki je živ, odvisen od temperature, gibljiv, prožen. Težko se je pogovarjati o samih milimetrih. Na neki točki bi rekel, da je prava smer, kar se Hafele trudi uvesti, ne morem pa reči, da na pravi način. Že njegov meter ima določeno merilno napako."

Cene Prevc se strinja s strožjim nadzorom opreme, a ni prepričan, če je način pravi. Foto: Ana Kovač

V Zakopanah bo ta konec tedna dvojni program. V soboto čaka skakalce superekipna tekma, v nedeljo pa še posamična, na kateri bo Domen Prevc še naprej nosil rumeno majico vodilnega – pred drugouvrščenim Rjojujem Kobajašijem ima 388 točk prednosti.