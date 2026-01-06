Domen Prevc je natanko deset let po bratu Petru v Bischofshofnu v zrak ponosno dvignil zlatega orla, ki ga prejme zmagovalec prestižne novoletne turneje. Po Primožu Peterki leta 1997 in Petru Prevcu 2016 je postal tretji Slovenec, ki mu je uspel tak podvig. Domnov uspeh je s ponosom in veseljem pospremil tudi Peter Prevc, ki nam ga je uspelo dobiti pred mikrofone.

Peter Prevc, zmagovalec novoletne turneje v zgodovinski sezoni 2015/16, v kateri je z 2.303 osvojenimi točkami do osvojitve kristalnega globusa postavil tudi rekord svetovnega pokala smučarjev skakalcev, danes kot nekdanji skakalec s ponosom spremlja uspehe mlajšega brata Domna in sestre Nike. Kako se počuti, ko oba vodita v svetovnem pokalu? "Ne vem. Tako je," se je zasmejal prvi šampion dinastije Prevc v pogovoru s skupino slovenskih novinarjev.

Kako se počuti v Bischofshofnu desetletje po svojem izjemnem uspehu? "Po pravici povedano, spomini na mojo zmago tukaj niso več prav zelo živi, vse skupaj se mi zdi kar daleč nazaj. Ampak zdaj, ko sem tukaj, pa se počasi le malce vračajo in je lepo," je povedal upokojeni slovenski as, prvi človek, ki je na smučeh poletel 250 metrov (Vikersund 2016).

Domen čez praznike ni izgubil ostrine

Foto: Simon Kavčič Bratovo pot od Oberstdorfa do Bischofshofna je spremljal mirno, pravi: "Že po prvem dnevu v Oberstdorfu se je videlo, da čez praznike ni izgubil ostrine, prvi dan je dobil potrditev in takrat sem bil tudi sam pomirjen, da se je sposoben boriti za zmago." Domnova hladnokrvnost in osredotočenost spominjata na Petrovo v tisti rekordni sezoni. "Pri Domnu me navdušuje predvsem to, da ne popušča, da se ne pusti zmotiti. Razen dvojih kvalifikacij v tej sezoni še ni imel slabega dneva, pravzaprav še ni imel slabega skoka, in držati to raven je zelo težko," je pojasnil najstarejši od bratov.

Domen je v življenjski formi, vse od lanske Planice in svetovnega rekorda (254,5 metra) se ne ustavlja, a odločilni preskok mu je uspel že prej, pravi Peter Prevc: "Preskok je naredil pred kakšnimi tremi leti, potem pa se mu dolgo ni izšlo, ampak ni popustil, vztrajal je na treningih. Iz vsake vaje, iz vsakega skoka na treningu je poskušal izvleči največ in to se mu je po dveh letih obrestovalo. Ko je začel dobivati še rezultatske potrditve, je šel še hitreje proti vrhu."

Veliko je govora o Domnovi tehniki skakanja, ki vsaj v tem trenutku deluje povsem nepremagljiva in jo bodo poskušali posnemati tudi njegovi tekmeci? "Če bi ga pogledali, kako je skakal pred petimi leti in kako skače danes, je razlika očitna. Danes je to pri njem neka druga eksplozivnost, skočnost. Poleg tega je njegov položaj v počepu takšen, da lahko maksimalno izkoristi to telo, ki ga ima. Ne izgublja sile v robnik smuči in s tem prenese vso energijo v pospešek in vertikalo, ob tem pa ohranja smuči ploske, kar pa je najbolj pomembno, da ima lahko čim večjo površino v zraku."

Umetnost lovljenja ravnotežja

"Domen je zdaj na takšni ravni, da ga težko kdo kaj uči." Foto: Simon Kavčič Domen Prevc je trenutno v nekem svojem razredu, podobno kot je bil Peter pred desetletjem. Kako skakalec pride v takšen zmagoviti "trans"? "Če bi to vedel, bi še sam danes zmagoval (smeh, op. p.). Ampak resno, trdo delo, vse se ti poklopi, verjameš vase. Pri skokih moraš loviti ravnotežje. Biti drzen, pa ne predrzen, da si upaš, pa spet ne preveč, da trdo treniraš, pa se spet ne pretreniraš ... Loviti to ravnotežje je izjemno težko."

Ko pa skakalec ujame ta zmagoviti val, pa se vse zdi tako zelo enostavno … "Takrat potrebuje športnik samo mir, da živi to, za kar je prej delal deset, 15 let," pravi Peter Prevc. Pa bratu in sestri še ponudi kakšen nasvet? Ju kako drugače podpira? "Ko športniku gre, niti ne potrebuje kakšne podpore. Jaz mislim, da jo potrebuje takrat, ko mu ne gre, in takrat pridem jaz na vrsto," odgovarja.

Sicer pa je Peter z bratom v stiku tudi kot formalni član reprezentance, v kateri je vpet v razvoj skakalne opreme, vsakodnevno sodeluje s skakalci in trenerji ter bo z reprezentanco tudi na tekmah svetovnega pokala in olimpijskih igrah. Kakšno je to sodelovanje? "Imava kar nekaj dela. Zdaj je on na takšni ravni, da ga težko kdo kaj uči, zato mi včasih vzame kar nekaj energije, da mu predstavim določeno idejo. Je pa tudi tako, da je on zdaj v marsičem že pred menoj."