Na spektakel v Zakopane povabljeni tudi trije Slovenci

Prvega aprila se bo v Zakopanah na Poljskem odvila še druga izvedba zanimivega ekshibicijskega spektakla "Red Bull Target Jumping". Lani je na tekmi, na kateri je naloga skakalcev skočiti natanko tisoč metrov, zmagala ekipa z Anžetom Laniškom, katere kapetan je bil legendarni Nemec Martin Schmitt. Ta bo eden od petih kapetanov tudi letos, na dogodek pa so povabljeni trije slovenski orli, poleg Laniška še Domen Prevc in Timi Zajc. Kot eden od kapetanov bo debitiral legendarni finski šampion Janne Ahonen.

Prvega aprila v Zakopanah se torej spet obeta spektakel ob zaključku sezone. Na Poljsko so povabljeni številni skakalni asi, na čelu z Domnom Prevcem, ki leto dominira v svetovnem pokalu, že ta konec tedna pa bo nove točke lovil prav v Zakopanah. A aprila bo tekma zanj in preostale zvezdnike skakalnega športa veliko bolj sproščena.

Lani je Domen Prevc na Red Bullovem "tarčnem skakanju" s 150,5 metra dolgim skokom poskrbel celo za rekordni polet na poljskih skakalnicah, a ta seveda zaradi ekshibicijske narave dogodka ni štel kot uradni dosežek. Njegova ekipa – Prevc je bil v ekipi kapetana Adama Malysza – je skupno zbrala 998,5 metra in zasedla četrto mesto. Za prvo sta se spopadli ekipi Martina Schmitta in avstrijske legende Andreasa Goldbergerja, ki sta zbrali natanko tisoč metrov, o zmagovalcu pa sta tako odločala kapetana, ki sta skočila z majhne, štirimetrske skakalnice.

Lanski rekordni skok Domna Prevca:

Prevc je lani v Zakopane prišel kot sveži svetovni rekorder, malo pred tem dogodkom je namreč v finalu svetovnega pokala v Planici poletel 254,5 metra, letos utegne pred poljske navijače priti ne le kot šampion novoletne turneje, pač pa tudi kot dobitnik kristalnega globusa ali celo kot olimpijski prvak. A skakalnih asov na ekshibiciji v Zakopanah ne bo manjkalo.

Prireditelji so poleg treh Slovencev povabili še Japonca Rjojuja Kobajašija, Švicarja Gregorja Deschwandna, Norvežana Mariusa Lindvika, Nemca Karla Geigerja, številne domače ase, med temi Kacperja Tomasiaka, Piotra Żyło in Dawida Kubackega … Pet ekip s po štirimi skakalci – v ekipe bodo razvrščeni na žrebu v začetku marca – bo vodilo pet kapetanov, nekdanjih skakalnih legend. Adam Małysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern in Andreas Goldberger so bili kapetani že na lanski krstni izvedbi, novinec v tej vlogi pa bo letos slavni Finec Janne Ahonen, poroča skijumping.pl.