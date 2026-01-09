Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
9. 1. 2026,
12.38

Osveženo pred

0 minut

Petek, 9. 1. 2026, 12.38

0 minut

Marcel Hirscher prekinil ugibanja: Kritikom bo to všeč #video

Avtor:
A. T. K.

Marcel Hirscher | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher, ki od prejšnje sezone po vrnitvi iz pokoja nastopa za Nizozemsko, je z objavo na družbenih omrežjih svojim navijačem sporočil, da ni pripravljen za vrnitev v svetovni pokal, posledično pa ni nobenega upanja za njegov nastop na olimpijskih igrah prihodnji mesec v Milanu in Cortini.

Spregovoril je o poškodbi mečne mišice in namignil, da bi se v snežno karavano lahko vrnil prihodnjo zimo. Njegovo pojasnilo si lahko ogledate v spodnjem videu.

Nekdanji serijski zmagovalec svetovnega pokala je prvotno načrtoval vrnitev že na uvodu v sezono, potem ko si je decembra lani na treningu strgal križno vez, nato pa vrnitev že večkrat prestavil.

