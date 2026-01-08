Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
11.27

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Smučarska zveza Slovenije smuk Ilka Štuhec Ilka Štuhec

Četrtek, 8. 1. 2026, 11.27

5 minut

Najhitrejše smučarke konec tedna v Altenmarkt-Zauchenseeju

Ilka Štuhec z novo vzbujenimi občutki meri visoko

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ilka Štuhec | Ilka Štuhec ima pred nadaljevanjem sezone spet razlog za dobro voljo. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec ima pred nadaljevanjem sezone spet razlog za dobro voljo.

Foto: Guliverimage

Slovenska smukaška šampionka Ilka Štuhec s pozitivno naravnanostjo pričakuje januarski del ženskih tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Specialistke za hitri disciplini so v Avstriji, kjer jih konec tedne v Altenmarkt-Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom. Štuhec z novo vzbujenimi občutki meri visoko.

Ilka Štuhec je znova zadovoljna s svojim smučanjem. Razlog za optimizem je navdušujoč decembrski konec tedna v Savojskih Alpah, ko je bila v Val d'Iseru celo povsem blizu stopničkam. Na smuku so jo zgolj štiri stotinke sekunde ločile od delitve tretjega mesta z ameriško veteranko Lindsey Vonn. Dan kasneje je s sedmim mestom odpeljala svoj najboljši superveleslalom v zadnjih sedmih letih.

Ilka Štuhec
Sportal Super obeti v olimpijski sezoni: po smuku Ilka Štuhec izvrstna tudi v superveleslalomu

Po Val d'Iseru je sledil božično-novoletni premor. "Obeti so dobri. V Zauchenseeju ostaja cilj dan po dan smučati dobro, kar pomeni tudi smučati hitro in uživati, tako kot sem na vseh tekmah do zdaj in verjamem, da se lahko tudi zelo dobro izide," je za slovenske medije iz Avstrije sporočila dvakratna smukaška svetovna prvakinja.

Praznični čas je preživela doma. V tem času je prebolela virozo. "Potrebovala sem premor, da sem se spočila in pozdravila. Pred Zauchenseejem sem trenirala praktično doma na Peci, kjer pa pogoji niso bili idealni. Smo pa vseeno naredili nekaj dobrih stvari. Kljub vsemu občutki so še vedno tu, spet vzbujeni."

Ilka Štuhec SuperG Val'd Isere | Foto: Reuters Foto: Reuters

V Zauchenseeju pričakuje zabaven smuk 

Čeprav v Zauchenseeju v karieri doslej še ni stala na stopničkah, ji je proga všeč. "Je zelo raznolika, od pravzaprav vrhunskega starta s kar dobrimi pospeški športnega avtomobila in visokimi hitrostmi do šikane pred zelo strmo prelomnico, potem sledi dolga ravnina, dva velika skoka in potem ovinki v gozdu, kjer praktično skoraj ne bi bilo treba postavljati proge, ker tako ali tako samo sledi terenu," je opisala.

"Nekaj odsekov je z zelo velikimi hitrostmi, gre za zelo zabaven smuk s kar nekaj pomembnimi točkami in velikimi izzivi, kar pa že vse do zdaj dobro poznam in se veselim, da smo spet tukaj," je še dejala Mariborčanka.

Štuhec je bila na prizorišču na Solnograškem doslej dvakrat v najboljši deseterici, leta 2017 je smuk končala na petem mestu, leta 2020 pa je bila sedma. V svetovnem pokalu je doslej nabrala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 11 zmag, sedem na smukih, kar je največ med Slovenci.

Preberite še:

Val Gardena Miha Hrobat
Sportal Razočaranje Mihe Hrobata pripeljalo do sprememb
Val Gardena Nejc Naraločnik
Sportal Nejc Naraločnik zaradi poškodbe odsoten najmanj šest tednov
Miha Hrobat
Sportal Zmaga v Švico, a ne k Odermattu, Hrobat brez pravih odgovorov
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec le štiri stotinke za Lindsey Vonn in stopničkami: "Malce je grenkega priokusa"

Smučarska zveza Slovenije smuk Ilka Štuhec Ilka Štuhec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.